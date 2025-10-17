Slušaj vest

Dr Džo Vitington, lekar Hitne pomoći iz Kalifornije, rekao je da jednominutni trik, koji podrazumeva istezanje palca preko šake, može da ukaže na visok rizik od aneurizme aorte.

Ovo stanje podrazumeva da se aorta - glavna arterija koja nosi krv iz srca ka ostatku tela - širi, što nosi rizik od pucanja. Pucanje u krvnom sudu često je fatalno zbog teškog unutrašnjeg krvarenja, osim ako se brzo ne interveniše hitnom operacijom.

"Podignite šaku i pokušajte da ispružite palac koliko možete. Da li staje otprilike ovde? Ili se proteže preko šake? Ako se proteže, to je pozitivan test palca i šake", rekao je dr Vitington svojim pratiocima u snimku na TikTok-u.

Ako vam se palac proteže preko šake, to može da znači da su vaša vezivna tkiva "veoma rastegljiva", rekao je on, što može da ukaže da ista rastegljivost važi i za tkiva u arterijama, što znači visok rizik od širenja.

On je naveo i studiju iz 2021. godine, objavljenu u American Journal of Cardiology, koja je otkrila da je 60 odsto ljudi sa poznatim aneurizmama aorte imalo pozitivan test palca i šake. Istraživači su test primenili na 305 pacijenata koji su se podvrgavali kardiohirurškim procedurama zbog različitih poremećaja, uključujući aneurizme aorte.

Iako većina pacijenata sa aneurizmom ne pokazuje pozitivan znak palca i šake, pacijenti koji su imali pozitivan test, imali su visok rizik od prisustva aneurizme.

Aneurizma (proširenje) aorte - simptomi

Iako mnoge aneurizme ne izazivaju simptome dok ne puknu, lekari mogu da ih uoče tokom rutinskih pregleda i ponude tretmane za sprečavanje oštećenja, poput lekova za regulaciju krvnog pritiska. One koje izazivaju simptome obično uzrokuju:

bol u grudima, vratu i/ili leđima

oticanje glave, vrata i ruku

kašalj, otežano disanje ili iskašljavanje krvi

Međutim, oni koji imaju pozitivan test palca i šake, ne treba da paniče, rekao je dr Vitington.

"Razgovarajte sa svojim lekarom kako biste dublje istražili bilo kakva stanja vezivnog tkiva", savetovao je.

Pogledajte video: Kardiolog o hipertenziji