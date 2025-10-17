Slušaj vest

Jedna mlada je dokazala da ne morate potrošiti bogatstvo da biste izgledali zapanjujuće na svom venčanju iz snova. Ket Skič je želela intimnu i pristupačnu ceremoniju u matičnoj službi u Čelsiju, a savršen dodatak svom izgledu pronašla je u Temuu – prelepi veo od tila za samo 20 funti (oko 23 evra).

Na dan venčanja, blistala je u elegantnom, mlečno belom providnom velu koji je nosila preko haljine sa šljokicama iz Rat & Boa, koja se prodaje po ceni od 295 funti (oko 340 evra).

Kupovina u poslednjem trenutku

Ket, PR strateg i spining trener, objasnila je svoju odluku:

„Već sam imala prelepu haljinu sa šljokicama iz Rat & Boa koju sam prepravila, ali u poslednjem trenutku mi je trebalo nešto da pokrije ramena.“

„Pretraživala sam internet i naišla na veo temu. Stigao je taman na vreme – prava sreća. Komad je bio jednostavno, elegantno rešenje – pristupačno i savršeno usklađeno sa ostatkom izgleda.“

Dodala je da je veo savršeno upotpunio providne šifonske panele na haljini. „Materijali su se odlično slagali, dajući haljini mekan i ležeran osećaj“, rekla je Ket, priznajući da nikada nije imala jasnu viziju za svoj venčani izgled i da nije preterano ženstvena osoba, piše Index.hr.

„Samo sam želela nešto elegantno, sofisticirano i bezvremensko. Kada sam pronašla haljinu, znala sam da je to to. Ali kako je postajalo hladnije, shvatila sam da haljina bez bretela možda neće biti dovoljno topla, pa sam oko dve nedelje pre venčanja počela da tražim dodatak koji bih prebacila preko nje.“

Intimna i opuštena ceremonija

Blistala je u venčanici Foto: printscreen/tiktok/katskitch

Ket i njen muž su se venčali na intimnoj i diskretnoj ceremoniji sa svojom užem porodicom, nakon čega je usledio ručak.

„Bilo je apsolutno magično“, rekla je mlada. „Moja najbolja prijateljica Meg je napravila našu svadbenu tortu, koja je bila ne samo lepa već i veoma lična. Bio je to tako lep, opušten dan od početka do kraja.“

Njen Temu plašt je bio hit na društvenim mrežama, a jedan korisnik ga je opisao kao „zapanjujući“, dok je drugi rekao da je to upravo ono što je tražio.

Sve više nevesta se odlučuje za pristupačne opcije

Mnoge neveste troše više od hiljadu evra na haljine i dodatke, a cene često dostižu i nekoliko hiljada. Ovaj potez je Ket uštedeo značajnu količinu novca, a njen izbor postaje sve popularniji. Sve više nevesta bira pristupačne venčanice i dodatke iz prodavnica poput Zare ili Šeina, što planiranje venčanja čini još lakšim finansijski.

