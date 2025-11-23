Slušaj vest

Jedna mlada dokazala je da za venčanje iz snova nije potrebno potrošiti bogatstvo da biste izgledali zapanjujuće na svoj poseban dan. Ket Skič želela je „nenametljivo“ i „pristupačno“ venčanje, a savršen dodatak pronašla je na Temuu – prelepu venčanu pelerinu od tila za samo 20 funti (oko 23 evra).

Na dan venčanja zablistala je u elegantnoj mlečno beloj providnoj pelerini koju je nosila preko slip haljine brenda Rat&Boa, čija je cena 295 funti (oko 340 evra), piše The Sun.

Kupovina u poslednjem trenutku

Ket je otkrila zašto se odlučila na ovaj potez. „Već sam kupila prelepu slip haljinu od Rat&Boa i dala je da se prepravi, ali mi je u poslednjem trenutku trebalo nešto da pokrijem ramena“, rekla je.

„Prelistavala sam internet, slučajno pronašla Temu pelerinu, i stigla je baš na vreme – srećna slučajnost, zapravo. Temu komad bio je tako jednostavno, elegantno rešenje – jednostavan, pristupačan i savršeno se uklopio sa ostatkom izgleda.“

Dodala je kako se pelerina savršeno uklopila sa providnim detaljima od šifona na haljini. „Tkanine su se tako dobro slagale, dajući mekan, ležeran osećaj“, objasnila je. Kat je priznala da nije imala „definisanu viziju“ svog venčanog izgleda i da nikada nije bila „preterano ženstvena“ osoba.

„Samo sam želela nešto elegantno, profinjeno i bezvremeno. Kad sam pronašla svoju haljinu, znala sam da je to to. Ali kako je zahladilo, shvatila sam da haljina sa tankim naramenicama možda neće biti dovoljno topla, pa sam otprilike dve nedelje pre dana venčanja počela da tražim nešto što bih prebacila preko nje“, ispričala je.

Intimna i opuštena ceremonija

Ket i njen suprug venčali su se na „intimnoj i diskretnoj“ ceremoniji okruženi bliskom porodicom, nakon čega je usledio ručak. „Bilo je apsolutno čarobno“, rekla je mlada. „Moja najbolja prijateljica Meg napravila je našu svadbenu tortu, koja nije bila samo prelepa već i vrlo lična. Bio je to tako lep, opušten dan od početka do kraja.“

Njena pelerina sa Temua impresionirala je mnoge na društvenim mrežama. Jedna osoba nazvala ju je „zapanjujućom“, dok je druga komentarisala da je to upravo ono što i sama traži.

Sve više mlada bira pristupačne venčanice i dodatke

Mlade često troše više od hiljadu evra na venčanicu i dodatke, a iznosi neretko dosežu i nekoliko hiljada. Kat je ovim potezom sigurno uštedela znatan iznos. Nije ni jedina koja se odlučila za povoljniju opciju – sve više mlada bira venčanice iz prodavnica poput Zare ili Šeina i tako prolazi znatno jeftinije.

(Kurir.rs/ Index.hr)

