Ovaj francuski klasik je jednostavan za pripremu, a savršen uz kremasti pire ili hrskavi hleb. Piletina se lagano krčka u sosu na tihoj vatri, kako bi postala mekana i kako bi se ukusi sjedinili.

Sastojci:

1 kašičica maslinovog ulja

25 g putera

2 pileća bataka

2 pileća karabataka

1 glavica crnog luka, iseckana

2 čena belog luka

200 g šampinjona

230 ml crvenog vina

2 kašike koncentrata paradajza

1 kašičica suvog timijana

500 ml pilećeg bujona (temeljca)

Seckani peršun (po želji, za posipanje)

Piletina na lovački način Foto: Printscreen/YouTube/Recepti Index.hr

Priprema:

Zagrejte maslinovo ulje i polovinu (od 25 g) putera u velikom gusenom loncu. Začinite piletinu i pržite je oko pet minuta sa svake strane dok ne dobije zlatno-smeđu boju. Izvadite je sa strane. U tiganju otopite preostali puter, dodajte luk i pržite oko pet minuta dok ne omekša. Dodajte beli luk i pržite još oko minut, zatim ubacite pečurke i dinstajte još dva minuta. Sipajte crveno vino.

Dodajte koncentrat paradajza, pustite da proključa, pa smanjite vatru i kuvajte pet minuta. Dodajte timijan i nalijte pileći bujon. Vratite piletinu u lonac, poklopite i krčkajte na tihoj vatri oko sat vremena dok meso ne omekša. Izvadite piletinu iz lonca. Ostavite sos da vri još desetak minuta dok ne postane gušći, poput sirupa, i dok se ukusi ne sjedine. Vratite piletinu u sos i poslužite uz prilog po izboru. Po želji, pospite seckanim peršunom.

