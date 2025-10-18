Piletina na lovački način: Savršena kombinacija uz kremasti pire krompir i hrskavi hleb, spremite se za eksploziju ukusa
Ovaj francuski klasik je jednostavan za pripremu, a savršen uz kremasti pire ili hrskavi hleb. Piletina se lagano krčka u sosu na tihoj vatri, kako bi postala mekana i kako bi se ukusi sjedinili.
Sastojci:
- 1 kašičica maslinovog ulja
- 25 g putera
- 2 pileća bataka
- 2 pileća karabataka
- 1 glavica crnog luka, iseckana
- 2 čena belog luka
- 200 g šampinjona
- 230 ml crvenog vina
- 2 kašike koncentrata paradajza
- 1 kašičica suvog timijana
- 500 ml pilećeg bujona (temeljca)
- Seckani peršun (po želji, za posipanje)
Priprema:
Zagrejte maslinovo ulje i polovinu (od 25 g) putera u velikom gusenom loncu. Začinite piletinu i pržite je oko pet minuta sa svake strane dok ne dobije zlatno-smeđu boju. Izvadite je sa strane. U tiganju otopite preostali puter, dodajte luk i pržite oko pet minuta dok ne omekša. Dodajte beli luk i pržite još oko minut, zatim ubacite pečurke i dinstajte još dva minuta. Sipajte crveno vino.
Dodajte koncentrat paradajza, pustite da proključa, pa smanjite vatru i kuvajte pet minuta. Dodajte timijan i nalijte pileći bujon. Vratite piletinu u lonac, poklopite i krčkajte na tihoj vatri oko sat vremena dok meso ne omekša. Izvadite piletinu iz lonca. Ostavite sos da vri još desetak minuta dok ne postane gušći, poput sirupa, i dok se ukusi ne sjedine. Vratite piletinu u sos i poslužite uz prilog po izboru. Po želji, pospite seckanim peršunom.
(Kurir.rs/Index.hr)
Pogledajte video: Recept za pileće burgere sa spanaćem i fetom