Slušaj vest

Magazin Lepa i Srećna organizuje konfrenciju planiranu za 18. oktobar na temu zdravog zivota kako psihičkog tako i fizičkog, a šta na konferenciji očekuje posetioce predočila je Žaklina Milenković, urednica magazina Lepa i Srećna.

Milenković otkriva da su u pitanju paneli koji će se baviti najnovijim dostignućima iz različitih oblasti, o kojima će govoriti i brojni stručnjaci.

Magazin Lepa i Srećna organizuje konferenciju na temu zdravog života, kako psihičkog, tako i fizičkog - Najistaknutiji lekari govoriće na panelima 18. oktobra! Izvor: Kurir televizija

- U subotu od 16 do 18 časova organizovaćemo našu konferenciju Reset Life, kao što ste najavili, međutim bavićemo se ovog puta nekom lepšom stranom zdravlja. Govorićemo o jednom konceptu zdravlja, longevity, odnosno kako možemo da postignemo jedan dug život, ali naravno i zdraviji. To će ujedno biti i tema našeg prvog panela o kojem će govoriti naši istaknuti stručnjaci, među kojima bih istakla prof. dr Miljka Ristića, kardiologa. U okviru drugog panela govorićemo o anti-aging misiji. Kažu da se lepota i zdravlje sve više spajaju, tako da upravo ćemo to i omogućiti u okviru panela.

Foto: Kurir Televizija

Podsetila je na cilj ove konferencije, a to je da svaka žena zaslužuje da bude zdrava, lepa i srećna.

- Biće dosta naših poznatih lekara, profesora i pozivamo sve gledaoce da se pridruže ovoj manifestaciji. Zapravo, želja je bila da osmislimo jedan kutak u okviru kojeg će posetioci imati prilike malo da zastanu, da se malo okrenu sebi, svom zdravlju, kao i da čuju neke korisne savete.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs