Bila je nesnađena među ljudima s kojima se nije slagala, ali nije se ni ljutila na njih.

Našla se u praznom prostoru između dve sile koje su vladale njenim svetom – novac koji porobljava i ljubav koja oslobađa. Svaki pokušaj da pronađe ravnotežu završavao se bolom, jer se istina nikada nije nalazila na sredini.

Foto: Kurir

On je bio simbol moći – hladan, proračunat, naviknut da dobija sve što poželi. Ona je bila sve što nije razumeo, a samim tim i sve što je želeo da pokori.

Njihova priča bila je isprepletena ćutanjem, pogledima koji bole i željom koja nikada nije znala da se zaustavi.

Roman „Tiranija moći“ donosi priču o ženama koje biraju između sigurnosti i slobode, o ljubavi koja boli i iskupljuje, i o snazi da se iz tame izrodi novi početak.