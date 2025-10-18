Dijana ima 25 godina, a njen momak 76! Imala je samo 18 kada je otišla od kuće, evo kako su njeni roditelji reagovali
Dijana Montano (25) u vezi je sa Edgarom (76) koji je od nje stariji čak 51 godinu. Njihova veza je zazvala burne reakcije na društvenim mrežama, a korisnici istih nazivaju je "uznemirujućom". Oštro su osudili odnos između njih dvoje, navodeći da takva veza "treba da bude protivzakonita“.
Negativni komentari tu se ne zaustavljaju – neki su Dijanu nazvali "sponzorušom“, dok su drugi čak predložili da Edgarovi unuci "zahtevaju predbračni ugovor“.
Sve je počelo kada je Dijana na Tiktoku podelila je kratak video u kojem pleše sa sedamdestšestogodišnjim partnerom ispred njegove kolekcije automobila, uključujući i srebrni Porsche, a onda razmenjuju poljupce. Profil na Tiktoku je nazvala "Dijana i Edgar" gde redovno deli slike i snimke kojima pokazuje kako uživaju u vezi.
Pogledaje u galeriji fotografije Dijane i Edgara koje su napravile haos na društvenim mrežama:
Dajana, koja je napustila porodični dom kada je imala 18 godina, pred kamerom je samouvereno pozirala, dok se Edgar smeškao.
Uz snimak je napisala: "Veče za dvoje ❤️.“
U drugim objavama, Dajana je govorila o izazovima svoje veze i otkrila da njeni roditelji u početku nisu prihvatali Edgara. Ipak, nakon što su čuli kako se Edgar odnosi prema njoj, njena majka ga je upoznala i sada "prihvata njihovu vezu“.
Dajana je objasnila da su joj roditelji dali slobodu da sama donosi odluke. Iako njen otac još nije upoznao Edgara uživo, ne donosi "stroge osude“ i "veruje“ njenoj proceni.
Drama na mrežama
Reakcije korisnika društvenih mreža na njihov odnos bile su podeljene. Dok su neki njihovu ljubav nazvali "prelepom“, drugi su bez zadrške iznosili negativne komentare.
Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije Dijane i Edgara:
Jedan korisnik je napisalo: Tako lep par!“
Druga je dodala: "Oduševljena sam! Najbolja veza u mom životu bila je sa mnogo starijim muškarcem.“
Treća je pohvalila: „Sigurno je tretira bolje nego bilo ko njenih godina. Samo napred, kraljice!“
S druge strane, bilo je i brutalnih komentara poput: "Ovo je iskreno uznemirujuće.“
Jedan korisnik je sarkastično primetio: "Unuci moraju da pričaju s njim o predbračnom ugovoru.“
Neki su išli i korak dalje, pa su komentarisali da razlika u godinama "deluje kao da bi trebalo da bude protivzakonita“, dok je neko napisao: "Ovo bi trebalo da bude zabranjeno zakonom.“
Jedan korisnik je zaključio: "Sto deset posto je s njim samo zbog novca.“
