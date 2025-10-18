Slušaj vest

Dijana Montano (25) u vezi je sa Edgarom (76) koji je od nje stariji čak 51 godinu. Njihova veza je zazvala burne reakcije na društvenim mrežama, a korisnici istih nazivaju je "uznemirujućom". Oštro su osudili odnos između njih dvoje, navodeći da takva veza "treba da bude protivzakonita“.

Negativni komentari tu se ne zaustavljaju – neki su Dijanu nazvali "sponzorušom“, dok su drugi čak predložili da Edgarovi unuci "zahtevaju predbračni ugovor“.

Sve je počelo kada je Dijana na Tiktoku podelila je kratak video u kojem pleše sa sedamdestšestogodišnjim partnerom ispred njegove kolekcije automobila, uključujući i srebrni Porsche, a onda razmenjuju poljupce. Profil na Tiktoku je nazvala "Dijana i Edgar" gde redovno deli slike i snimke kojima pokazuje kako uživaju u vezi.

Dajana, koja je napustila porodični dom kada je imala 18 godina, pred kamerom je samouvereno pozirala, dok se Edgar smeškao.

Uz snimak je napisala: "Veče za dvoje ❤️.“

U drugim objavama, Dajana je govorila o izazovima svoje veze i otkrila da njeni roditelji u početku nisu prihvatali Edgara. Ipak, nakon što su čuli kako se Edgar odnosi prema njoj, njena majka ga je upoznala i sada "prihvata njihovu vezu“.

Dajana je objasnila da su joj roditelji dali slobodu da sama donosi odluke. Iako njen otac još nije upoznao Edgara uživo, ne donosi "stroge osude“ i "veruje“ njenoj proceni.

Drama na mrežama

Reakcije korisnika društvenih mreža na njihov odnos bile su podeljene. Dok su neki njihovu ljubav nazvali "prelepom“, drugi su bez zadrške iznosili negativne komentare.

Jedan korisnik je napisalo: Tako lep par!“

Druga je dodala: "Oduševljena sam! Najbolja veza u mom životu bila je sa mnogo starijim muškarcem.“

Treća je pohvalila: „Sigurno je tretira bolje nego bilo ko njenih godina. Samo napred, kraljice!“

S druge strane, bilo je i brutalnih komentara poput: "Ovo je iskreno uznemirujuće.“

Jedan korisnik je sarkastično primetio: "Unuci moraju da pričaju s njim o predbračnom ugovoru.“

Neki su išli i korak dalje, pa su komentarisali da razlika u godinama "deluje kao da bi trebalo da bude protivzakonita“, dok je neko napisao: "Ovo bi trebalo da bude zabranjeno zakonom.“

Jedan korisnik je zaključio: "Sto deset posto je s njim samo zbog novca.“

