Žena sa Filipina izazvala je žestoku debatu na društvenim mrežama nakon što je objavila odgovor svog šefa iz Amerike na njen zahtev za bolovanje. Iako je želela da pohvali njegov pristup, reakcije su bile potpuno neočekivane.

Lej Sabandal je podelila snimak ekrana na svom Threads profilu sa natpisom:

„Ovako moj američki šef odgovara na moj zahtev za bolovanje “

Poruka šefa je glasila:

„Žao mi je što se ne osećate dobro. U redu je da uzmete slobodan dan. Da, slobodno preuredite svoje radno vreme da biste nadoknadili sate u bilo kom trenutku tokom meseca. Nema žurbe da nadoknadite. Hvala vam.“

Objava je brzo postala viralna, sakupivši više od 16.000 lajkova, ali je Sabandal bila iznenađena prirodom komentara.

Kompliment koji otkriva razlike u radnoj kulturi

Sabandal je želela da istakne koliko je njen američki šef razuman i dobar, posebno u poređenju sa njenim prethodnim iskustvima:

„Na Filipinima se rad od kuće često smatra poslom iz snova, ali ponekad naiđete na šefove koji su grubi, nude niske plate ili mikromenadžmentiraju. Podelila sam ovo da bih podsetila ljude da dobro vođstvo i dalje postoji.“

Sabandal je priznala da je osetila olakšanje kada je dobila poruku, jer ima samo pet dana odmora koje štedi za planirana putovanja.

Evropljani u šoku

Međutim, njena objava izazvala je potpuno drugačiju reakciju korisnika u Evropi:

„Videti ovo kao Nemici je kao... šta... nadoknađivati vreme jer sam bila bolesna? Smešno“, glasio je jedan komentar.

Jedna Šveđanka se složila:

„U Švedskoj, ako ste na planiranom odmoru i razbolite se, zapravo možete da se javite da ste bolesni i dobijete 'nove' dane odmora.“

Jedna korisnikkinja iz Velike Britanije je dodala:

„Ovde biste samo dobili 'brzo ozdravi'. Potrebno vam je plaćeno bolesno odsustvo.“

Slično je i u Južnoj Americi:

„U Brazilu, kada vam lekar preda papir u kojem piše da vam je potrebno x dana da se oporavite, predajete taj papir službi ljudskih resursa i ostajete kod kuće x dana i dalje dobijate platu.“

Amerikanci kažu – ovo je normalno

S druge strane, Amerikanci su objavu doživeli sasvim drugačije:

„Smešno je kako mi Amerikanci kažemo: 'Ah, kakav ljubazan, razumevajući odgovor', dok se ostatak sveta pita: 'Nadokaditi izgubljeno vreme?!'“

Drugi je objasnio:

„Normalno je da američki supervizor zamoli zaposlenog da preraspodeli svoje radno vreme kako bi nadoknadio bolovanje, ako politika kompanije to dozvoljava.“

Nesporazum je izazvan emotikonom

Sabandal je priznala da je reakcija javnosti bila posledica nesporazuma i upotrebe emotikona:

„Mnogo ljudi nije shvatilo pravi kontekst… mislili su da je ideja o nadoknađivanju sati došla od mog šefa, a u stvari jeste bila moja. Moj šef čak ni ne prati moje sate; više je fokusiran na rezultate. Ali pošto znam da mi veruje, nisam želela da to zloupotrebim. Zato sam se dobrovoljno prijavila da nadoknadim sate.“

Za nju je to bilo pitanje integriteta, a ne nešto što joj je nametnuto. Međutim, zaključila je da će u budućnosti biti pažljiva kako formuliše saopštenja o svom poslovnom životu.

