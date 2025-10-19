Među popularnim jesenjim đakonijama, u samom vrhu popularnosti nalazi se pita sa bundevom . Ovaj sočni kolač mami već mirisom, a ko je probao uvek joj se iznova vraćao. Ako ste i vi ljubitelj bundevare , ovaj jednostavan recept morate isprobati. Evo kako da je napravite očas posla.

Očistite bundevu i dobro je izrendajte. Pospite šećerom, cimetom i vanilinim šećerom, promešajte i sklonite sa strane da bundeva dobro upije slatkoću i da pusti sok. Uključite rernu da se greje na 200 °C.

Obložite pleh za pečenje pek-papirom, pa stavite jednu koru, Namažite je uljem, pa preklopite drugom korom, nju namažite uljem i vodom, pa stavite i reću koru. Ponovo namažite ulje i vodu i završite četvrtom korom. Na nju namažite malo soka koji je pustila bundeva, pa preko cele kore rasporedite četvrtinu rendane i ušećerene bundeve. Motajte kore u pitu, pa sve ponavljajte dok ne utrošite materijal.

Kada oblikujete sve, namažite ostatkom ulja i vode, pa ubacite da se peče oko pet do deset minuta na 200 °C, a zatim smanjite na 180 °C i ostavite da se peče dok ne dobije lepu zlatnu nijansu. Kad se ohladi, pospite šećerom u prahu.