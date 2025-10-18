Slušaj vest

Bivša manekenka brenda Victoria’s Secret, Bjanka Balti, iskreno je progovorila o trenutku kada je sama kontaktirala modne čelnike i ponudila da učestvuje u ovogodišnjem spektaklu brenda — ali je, kako kaže, “ljubazno odbijena”.

U emotivnom eseju pod naslovom „Zamolila sam Victoria’s Secret da me pusti da hodam”, 40-godišnja Italijanka otkrila je da je želela da na pisti simbolično predstavi snagu, preživljavanje i lepotu žena koje su prošle kroz borbu s bolešću.

Bjanka Balti

“Želela sam da budem lice hrabrosti”

Balti, koja je u prošlosti delila pistu sa zvezdama poput Žizel Bundšen i Adrijane Lime, prošla je težak period nakon što joj je 2022. otkriveno da nosi BRCA1 gen, koji značajno povećava rizik od raka dojke i jajnika. Zbog toga je odlučila da uradi preventivnu dvostruku mastektomiju, a godinu kasnije i sama se suočila sa rakom jajnika.

"Kada sam videla objavu da se Victoria’s Secret Fashion Show vraća 15. oktobra, nešto u meni se pokrenulo,“ napisala je. "Dan ranije biće tačno godina dana od moje prve hemioterapije. Pomislila sam – to ne može biti slučajnost.”

Balti je ispričala kako je sama pronašla mejl adrese zaposlenih u kompaniji, pa čak pretraživala i LinkedIn, ne bi li poslala svoju molbu.

Ovako je Bjanka izgledala pre bolesti:

Bjanka Balti pre dijagnoze raka jajnika

“Nosim ožiljke ponosno – i dalje sam seksi”

U pismu je pohvalila napore brenda da prikaže različitost i zatražila da u reviji učestvuju i žene sa ožiljcima, žene koje su preživele rak, žene koje ponovo uče da vole svoje telo.

"Nisam najmlađa, najvitkija ni najzgodnija,“ napisala je. „Ali sam živa, jaka i hrabra i i dalje sam prokleto seksi. Nosim svoje ožiljke s ponosom i kosu koja je tek počela da raste kao krunu hrabrosti.“

“Odbili su me – ali sam ponosna što sam pokušala”

Na kraju, kompanija joj je odgovorila ljubazno, ali negativno. „Rekli su mi: ‘Hvala ti mnogo, ali to ove godine ne može. Revija je već popunjena.’ I to je u redu,“ navela je Balti.

Umesto ogorčenosti, bivša manekenka osetila je zahvalnost. „Otkrila sam da je pokušati ponekad važnije od samog uspeha. Otkako sam se razbolela, osećam odgovornost da dam nadu drugim ženama – da pokažem da život posle bolesti postoji.“

Bjanka Balti na festivalu Sanremo nakon hemoterapije

Borba, zahvalnost i novi smisao

Balti je prošla kroz stadijum 3C raka jajnika, koji se već bio proširio izvan karlice. Posle meseci bolnih terapija, završila je lečenje u januaru i od tada javno govori o svojoj borbi.

Pojavljivala se na televiziji bez perike, pokazivala svoje ožiljke i otvoreno delila priče o oporavku.

"Deca su mi slala crteže, žene su mi pisale da su prvi put skupile snagu da skinu periku. Tada sam shvatila – ovo je moja nova misija.“

Balti je svoj esej završila zahvalnošću lekarima, porodici, fanovima – pa čak i brendu koji ju je odbio.

"Mi smo vaše sestre, majke i ćerke,“ napisala je. „Mi smo žene koje ste nekad oblačili, i žene koje sada lečite od nesigurnosti. Bilo bi divno videti nas – jake, prelepe i žive.“