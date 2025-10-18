Slušaj vest

SPC i njeni vernici 19. oktobra  obeležavaju praznik Tomindan, dan posvećen Svetom apostolu Tomi koji je poznat kao apostol koji nije odmah poverovao u vaskrsenje Isusa Hrista, zbog čega postoji izraz "neverni Toma" koji ukazuje na nekoga ko nije spreman da poveruje u nečije reči sve dok se sam ne uveri u istinitost. Upravo zbog te njegove neverice, narod je dobio potvrdu tog čudesnog događaja.

sveti-toma-tomindan.jpg
Foto: Wikipedia

Kada se, prema Svetom Pismu, Isus Hrist ponovo javio učenicima, Toma je pružio ruku i dodirnuo njegovo rebro kako bi se uverio. Još jedna priča o Svetom Tomi zabeležena u svetim knjigama jeste događaj Pokrova Presvete Bogorodice na koji je Sveti Toma zakasnio, ali kada je došao i tražio da se oproosti od Bogorodice, shvatili su da se Bogorodica uznela u nebo, a da je u grobu ostao samo sveti pokrov, koji je kasnije prenesen u Carigrad.

U našem narodu, u sušnom periodu, Svetom Tomi se upućuju molitve, jer ovaj svetac čuva pečat od oblaka i donosi dragocenu kišu. Tomindan mnoge porodice u Srbiji obeležavaju kao krsnu slavu.

Bio je vešt drvodelja, pa ga kao esnafsku slavu proslavljaju drvodelje, bačvari, kolari, stolari, užari, dunđeri, bunardžije, kaldrmdžije i zidari. U nekim krajevima veruje se da štiti od vukova.

Da li je Tomindan crveno slovo

Na Tomindan nije crveno slovo.

U našem narodu se veruje da Sveti Toma kontroliše oblake jer je, kada su apostoli delili među sobom uloge, on uzeo od oblaka pečat kako bi ljudima kišu slao kao blagodet, a ne kao uništavajuću oluju. Ipak, veruje se da će upravo ovaj svetitelj jednom na zemlju pustiti drugi potop. U tome ga trenutno sprečava Presveta Marija koja ga nadgleda.

Srbi veruju da na Tomindan ne treba nikuda putovati, pa postoji i izreka "Sveti Toma, sedi doma". Zato, svima koji su planirali neki put, savetujemo da ga ipak odlože.

Ne propustiteŽenaDa li na crveno slovo sme da se uključi mašina za veš? Sveštenik odgovorio na večno pitanje koje muči Srbe tokom praznika
vesmasina.jpg
ZanimljivostiDA LI TREBA RADITI KUĆNE POSLOVE NA CRVENO SLOVO? Veroučiteljka otkriva detalje, a mnogi će se šokirati kad saznaju pravu ISTINU!
crkva-vozdovac-vozdovacka-crkva-foto-marina-lopicic.jpg
ZanimljivostiSveštenik Dušan blagoslovio Srbina da oženi svoju tetku: "Vama je sve dozvoljeno posle ovog"
venčanje,svadba,crkva,mlada,mladoženja,mladenci,brak,crkveno venčanje
ZanimljivostiIspod crkve Svetog Jovana Krstitelja otkrivena grobnica: Ko je sahranjen u sanducima premazanim katranom?
arheolog

DA LI TRUDNICE I BOLESNI TREBA DA POSTE 40 DANA UOČI BOŽIĆA? Sveštenik Vasić objasnio: Crkva nikog nije odbacila zbog telesnog posta, evo šta im je činiti Izvor: Kurir televizija