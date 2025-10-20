Slušaj vest

Džeki Korn iz holandskog grada Šagen postala je prava internet senzacija zahvaljujući svojim neverovatno razvijenim mišićima. Njeni bicepsi, koji premašuju čak i one legende bodibildinga Arnolda Švarcenegera, učinili su je poznatom pod nadimkom "ženski Hulk".

Snaga, posvećenost i svakodnevni treninzi

Džeki svakog dana trenira po dva do tri sata, koristeći izuzetno teške tegove. Njen pristup treninzima je jednostavan i uporan. Od 2021. godine, kada je započela svoj put u svetu bodibildinga, Džeki je postavila sebi jasnu ambiciju – da jednog dana nastupi na velikoj sceni WWE rvanja.

Foto: Printscreen/Instagram/jackie.shehulk

Bicepsi od 64 centimetra

U intervjuu za emisiju "Hooked on the Look", Džeki je otkrila da njeni mišići nisu samo impresivni na prvi pogled – oni su veći i od onih koje je Arnold imao u svojim najboljim danima. Dok su Švarcenegerovi bicepsi u zlatnoj eri merili oko 56 cm, Džekini dostižu 64 cm. Njen trener, profesionalni rvač Amer, ne krije oduševljenje:

- To je žena sa najvećim rukama u Holandiji, možda čak i na svetu.

Pogledi, komentari i reakcije

Sa više od 61.000 pratilaca na Instagramu, Džeki svakodnevno privlači pažnju gde god se pojavi.

- Ljudi me gledaju, deca se čak i uplaše. Jednom mi je trener rekao: "Uplašila si decu", ispričala je uz osmeh. Iako su reakcije ponekad negativne, ona se ne obazire na komentare.

Foto: Printscreen/Instagram/jackie.shehulk

- Ljudi mogu da pričaju šta hoće. Kažu da je to sve mast, a kad pipnu – samo kažu "o, pa ovo je tvrdo". Naravno da je tvrdo, treniram svaki dan. Ne zanima me šta misle.

Stil života i ishrana

Džeki ulaže ogroman trud ne samo u teretani, već i u svoju ishranu. Na mesečnom nivou troši oko 500 evra na hranu. Njen dnevni jelovnik je daleko od luksuznog – osam jaja, piletina i spanać su svakodnevni obroci.

- To je prilično tužan jelovnik, ali čist i zdrav, kaže Džeki.

Snaga koja inspiriše i polarizuje

U teretani bez problema podiže odrasle muškarce i gura 200 kilograma. S ponosom kaže:

- Imam veće bicepse od Arnija... Izvini, Arni!

Njen trener smatra da Džeki pomera granice društvenih normi:

- Ona je verzija "ženskog Hulka", prava rvačka verzija iz stvarnog života.

Reakcije sa interneta – od divljenja do kritika

Snimci Džekinih treninga na YouTube-u postali su viralni. Mnogi je podržavaju: "Ona je svakog dana u teretani i posvećena onome što radi. Svaka čast", "Ponosan sam na nju, prava je sportistkinja", "Neverovatna je! Nadam se da ću je uskoro videti u WWE!"

Ipak, ne manjka ni negativnih komentara. Neki izražavaju zabrinutost za njeno zdravlje, dok drugi dovode u pitanje njen fizički izgled: "To nije zdravo", "Kakav ti je holesterol?" ili "To su ruke prekrivene masnoćom".

