Sutlijaš je starinska poslastica koja se poslednjih godina ponovo vratila na trpeze širom Srbije. Mnogi su osnovni recept modifikovali te mu dodali nove sastojke za bogatiji ukus. Mi vam donosimo recept za sutlijaš sa pudingom od vanile.

Priprema:

Pirinač oprati i skuvati u vodi na laganoj vatri. Dodajte mleko i još malo kuvajte. Puding pomešajte sa vanilin šećerom i šećerom, sa malo mleka i ulijte u pirinač sve mešajuči na laganoj vatri da se zgusne. Gotovu poslastisu sipajte u činijice koje ste predhodno nakvasili vodom. Dekorišite sa orasima i cimetom. Kada se ohladi poslužite.