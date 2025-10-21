Slušaj vest

Dom može izgledati čisto, ali da zapravo skriva iznenađujuću količinu nevidljivih bakterija. Često se fokusiramo na najočiglednije površine, poput podova ili kuhinjskih radnih površina, zaboravljajući mesta koja, iz dana u dan, postaju prave magnete za prljavštinu, bakterije i neprijatne mirise.

Stručnjak za higijenu doma otkrio je koje su to pet stvari koje bi trebalo čistiti svake nedelje kako bi dom bio ne samo uredan, već i zaista zdrav.

Daljinski: najmanje sumnjiv predmet

Daljinski je jedan od onih predmeta koje stalno dodirujemo, možda dok jedemo ili odmah po dolasku kući. Ipak, retko ga čistimo. Daljinski spada među najkontaminiranije površine: procenjuje se da može sadržati više bakterija nego kuhinjski radni sto.

Stručnjak savetuje da ga svake nedelje prebrišemo mekanom krpom blago natopljenom izopropil alkoholom ili blagim dezinfekcionim sredstvom, posebno obraćajući pažnju na tastere gde se prljavština nakuplja.

Filter mašine za pranje sudova

Još jedno kritično mesto je filter mašine za pranje sudova, koji skuplja ostatke hrane, masnoće i kamenac pri svakom pranju. Ako se ne čisti redovno, može izazvati neprijatne mirise i smanjiti efikasnost mašine.

Stručnjak predlaže da se filter izvadi jednom nedeljno, ispere pod toplom vodom i, po potrebi, potopi na nekoliko minuta u mešavinu vode i belog sirćeta. Ovaj jednostavan postupak ne samo da poboljšava higijenu sudova, već i produžava vek trajanja uređaja.

Kvake na vratima

Kvake su mesto svakodnevnog kontakta: dodirujemo ih desetine puta dnevno, često bez pranja ruku. Zato je važno redovno ih dezinfikovati, barem jednom nedeljno.

Krpa od mikrovlakana i malo antibakterijskog sredstva dovoljni su da se uklone otisci i bakterije. Mali potez koji pomaže u smanjenju prenosa virusa i bakterija, posebno u hladnijim sezonama.

Kante za smeće - prljavije nego što izgledaju

Kante su neizbežan deo svakog doma, ali i stalni izvor bakterija i neprijatnih mirisa. Čak i kada koristimo kese, kante skupljaju ostatke i tečnosti koje mogu fermentirati.

Stručnjak savetuje da se kante isprazne i operu toplom vodom sa sodom bikarbonom jednom nedeljno, a zatim potpuno osuše pre nego što se stavi nova kesa. Ovo sprečava pojavu plesni i održava kuhinju svežom i bez mirisa.

Odvod u tušu - nevidljivo skrovište

Na kraju, jedno od najzanemarenijih mesta je odvod u tušu.

Kosa, ostaci sapuna i kamenac brzo se nakupljaju, stvarajući začepljenja i idealno okruženje za bakterije. Nedeljno čišćenje sodom bikarbonom i sirćetom, praćeno toplom vodom, pomaže da odliv ostane čist i higijenski bezbedan.

Zlatno pravilo higijene doma

Redovno čišćenje ovih pet mesta nije samo pitanje estetike: znači prevenciju zdravstvenih problema, izbegavanje neprijatnih mirisa i stvaranje prijatnog okruženja za život. Nedeljna higijena ne zahteva sate rada, već konstantnu rutinu koja dugoročno pravi razliku. Uredan dom gradi se jednostavnim i pametnim navikama: nekoliko minuta svake nedelje da uklonimo ono što ne vidimo, ali što može ugroziti svakodnevno blagostanje.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Čišćenje stana: