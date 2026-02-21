Nevena Marković, mlada manekenka iz Srbije se preselila u Kinu

Kada se Nevena Marković, mlada manekenka iz Srbije, preselila u Kinu da bi nastavila karijeru, nije ni slutila koliko će joj se svakodnevni život razlikovati od onog na koji je navikla.

Ubrzo je, kako kaže, shvatila da život u najmnogoljudnijoj zemlji sveta krije bezbroj iznenađenja – od neobičnih navika do situacija koje bi za prosečnog Evropljanina bile potpuno nezamislive.

Na svom TikTok profilu “nennaaaxx”, Nevena je podelila video koji je privukao veliku pažnju, otkrivši pet stvari koje su je najviše šokirale otkako živi u kineskom gradu Guangdžou, gde je započela novo poglavlje svog života.

„Mislila sam da se šale – kafić bez toaleta!“

Prva stvar koja ju je ostavila bez reči bili su jav­ni toaleti. U Kini, objašnjava ona, kafići uglavnom nemaju sopstvene toalete, što ju je potpuno zbunilo.

„Nisam mogla da verujem kada su mi rekli da u kafiću nema wc-a. To je nešto na šta niko ne može da se pripremi. Ja sigurno nisam bila spremna, ne pitajte kako znam“, ispričala je kroz smeh.

„Podrigivali su pored mene kao da je to najnormalnije“

Drugi kulturološki šok odnosi se na ponašanje u javnosti. Dok se u Evropi ovakve stvari smatraju nepristojnim, u Kini su podrigivanje i pljuvanje sasvim uobičajeni i društveno prihvaćeni.

„Doživela sam da mi šminkerka podrigne pravo u lice dok me sređuje, potpuno opušteno, bez ikakve nelagodnosti“, prisetila se Nevena.

U Kini se voda ne hladi – već greje

Treće iznenađenje bilo je vezano za – vodu. Dok Evropljani vole osvežavajuće hladne napitke, u Kini se gotovo svuda pije topla voda, jer se veruje da blagotvorno deluje na organizam.

„Kada su mi prvi put doneli šolju tople vode, pomislila sam da je greška. Međutim, ubrzo sam shvatila da je to ovde potpuno normalno“, kaže kroz osmeh.

„Saobraćaj kao u video igrici“

Četvrta stvar koja ju je iznenadila jeste haotičan saobraćaj. Nevena priznaje da se iza volana često ponašaju vrlo nepredvidivo, pa se neretko oseća nesigurno tokom vožnje.

„Vozači su zaista nepažljivi. Za svega dva meseca doživela sam čak dva manja udesa u taksiju“, otkriva.

Ipak, dodaje da sve to nadoknađuju niske cene. Hrana, garderoba, kozmetika – sve je, kaže, mnogo povoljnije nego u Srbiji.

„Sve što možete da zamislite da naručite – ovde je iznenađujuće jeftino“, navodi manekenka.

„Bubašvabe su im normalna pojava“

Život u Guangdžouu, međutim, ima i svoju „mračniju“ stranu. Nevena priznaje da je ostala zatečena činjenicom da su bubašvabe gotovo stalni gosti u kineskim domovima, a ponekad se mogu sresti i na najneverovatnijim mestima.

„Ja ih, srećom, još nisam imala u stanu, ali ovde ljudi to smatraju sasvim normalnim. Čak sam jednu zatekla u taksiju!“, ispričala je kroz smeh.

Dodaje i da pacijenti (pacovi) nisu retkost na ulicama velikih gradova.

„Komunikacija je nemoguća bez telefona“

Kao poslednji izazov, Nevena izdvaja jezičku barijeru. Iako se trudi da nauči poneku reč kineskog, većina ljudi koje sretne ne govori engleski jezik.

„Nijedan Kinez koga sam upoznala nije me razumeo. Kada želim da naručim kafu ili kupim nešto, sve moram da prevedem u telefonu i pokažem im ekran. To je jedini način da se sporazumemo“, objašnjava ona.

