Ove brze kiflesa šunkom i sirom idealne su za trenutke kada želite nešto ukusno i domaće, ali nemate vremena za dugotrajnu pripremu testa. Mekane su, mirisne i jednostavne za pravljenje, pa su podjednako dobre za doručak, večeru ili brzu užinu. A najbolje od svega - uspevaju svaki put, bez greške!

Recept za brze kifle sa šunkom i sirom

Sastojci:

Za testo:

- 500 g glatkog brašna

- 1 kesica suvog kvasca

- 1 kašičica soli

- ½ kašičice šećera

- 1 jaje

- 80 ml ulja

- 280 ml toplog mleka

Za fil:

- 300 g šunke

- 300 g sira (po želji - gauda, edamer, trapist…)

Priprema:

U veću činiju stavite brašno, suvi kvasac, so i šećer. Dodajte jaje, ulje i toplo mleko. Umesite testo ručno ili mikserom sa kukama za testo dok ne postane glatko. Pokrijte ga i ostavite da naraste, oko 30 do 45 minuta, dok se ne udvostruči.

Kada testo naraste, podelite ga na 8 kuglica (svaka oko 110 g). Blago nauljite radnu površinu i svaku kuglicu razvaljajte u pravougaonik. Na kraj svakog pravougaonika stavite šunku i sir, pa uvijte u kiflicu. Složite kiflice u pleh za pečenje, ostavljajući malo razmaka između njih. Premažite ih umućenim jajetom i pospite susamom, a po želji i krupnom morskom solju. Pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 30 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

(Kurir.rs/Žena)

