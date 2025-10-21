Brze kifle sa šunkom i sirom: Mekane i preukusne, a prave se očas posla!
Ove brze kiflesa šunkom i sirom idealne su za trenutke kada želite nešto ukusno i domaće, ali nemate vremena za dugotrajnu pripremu testa. Mekane su, mirisne i jednostavne za pravljenje, pa su podjednako dobre za doručak, večeru ili brzu užinu. A najbolje od svega - uspevaju svaki put, bez greške!
Recept za brze kifle sa šunkom i sirom
Sastojci:
Za testo:
- 500 g glatkog brašna
- 1 kesica suvog kvasca
- 1 kašičica soli
- ½ kašičice šećera
- 1 jaje
- 80 ml ulja
- 280 ml toplog mleka
Za fil:
- 300 g šunke
- 300 g sira (po želji - gauda, edamer, trapist…)
Priprema:
U veću činiju stavite brašno, suvi kvasac, so i šećer. Dodajte jaje, ulje i toplo mleko. Umesite testo ručno ili mikserom sa kukama za testo dok ne postane glatko. Pokrijte ga i ostavite da naraste, oko 30 do 45 minuta, dok se ne udvostruči.
Kada testo naraste, podelite ga na 8 kuglica (svaka oko 110 g). Blago nauljite radnu površinu i svaku kuglicu razvaljajte u pravougaonik. Na kraj svakog pravougaonika stavite šunku i sir, pa uvijte u kiflicu. Složite kiflice u pleh za pečenje, ostavljajući malo razmaka između njih. Premažite ih umućenim jajetom i pospite susamom, a po želji i krupnom morskom solju. Pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 30 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Kiflice sa džemom