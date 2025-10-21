Slušaj vest

Savršen na pijaci, a katastrofa u kaci mnogima se svake godine desi ista greška. Kupusizgleda lepo, glavice su velike i sjajne, ali čim krene fermentacija, sve se raspadne i od zimnice nema ništa.

Razlog je jednostavan pogrešna sorta. Mnogi ne znaju da nisu svi kupusi za kiseljenje. One sorte koje imaju tanke listove, lagane glavice i brzo puštaju vodu obično su namenjene svežoj potrošnji, ne fermentaciji. Takav kupus ne izdrži ni do decembra postane kašast i dobije neprijatan miris.

Ako želiš da tvoja zimnica potraje, biraj proverene sorte: futoški kupus (klasik koji traje do proleća), Bravo F1 (pouzdan hibrid), ili varaždinski (sporije kisne, ali je postojan).

Birajte kupus za kiseljenje Foto: Kurir.rs/T.S.

Nekoliko pravila čini razliku između uspeha i neuspeha:

- biraj glavice koje su čvrste i teške

- ne kiselite kupus koji je bio na mrazu

- obavezno sve mora biti potopljeno u vodi

- povremeno dodaj malo vinskog sirćeta i skidaj penu

Ako voda postane mutna, listovi se raspadaju i pojavi se sluz gotovo je, kupus se pokvario.

Zato ne gledajte samo kako izgleda, već pitajte za sortu. Pravi kupus za kiseljenje mora da bude čvrst, izdržljiv i aromatičan da izdrži do slave i proleća, baš kao što su to radile naše bake.

(Kurir.rs/Informer)

