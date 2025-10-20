da li ste znali?

da li ste znali?

Kako se nasleđuje slava u Srbiji

Slušaj vest

Na svakoj slavskoj trpezi, među vinom, pšenicom i upaljenom svećom, posebno mesto zauzima slavski kolač – obredni hleb koji simbolizuje veru, zahvalnost i zajedništvo. Iako njegovo pripremanje ne zahteva komplikovane tehnike, jedna stvar često muči domaćice – pucanje kore tokom pečenja. Banatske domaćice, poznate po veštini u spravljanju slavskog kolača, dele savete kako da izbegnete ovu čestu grešku.

Zašto slavski kolač puca?

Iako ukus ostaje isti, svaki domaćin želi da slavski kolač izgleda svečano, lepo zaobljen, bez naprslina i sa sjajnom koricom. Kada kolač pukne, često se naruši estetski utisak, što je za mnoge simbolično veoma važno. Prema iskustvu iskusnih domaćica iz Banata, glavni uzroci pucanja svedeni su na tri faktora:

Banatske domaćice otkrile su kako da vam ne pukne slavski kolač Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

1. Nedovoljno naraslo testo

Jedan od najčešćih razloga pucanja jeste to što testo nije dovoljno odstajalo pre nego što se stavilo u rernu. Kada se slavski kolač prerano stavi da se peče, kvasac i dalje intenzivno stvara gasove. Usled toplotnog šoka, testo naglo naraste, a korica koja se već formirala ne uspeva da zadrži pritisak i puca.

Rešenje? Ostavite testo da naraste dva puta – prvi put nakon mešenja, dok se ne udvostruči, i drugi put kada ga već oblikujete i stavite u kalup. U tom drugom rastu, treba da dosegne skoro do ivice pleha.

2. Neprilagođena temperatura pečenja

Ako kolač stavite u rernu koja je previše zagrejana, gornji sloj se odmah zapeče i formira tvrdu koru, dok unutrašnjost ostaje sirova i nastavlja da se širi. Rezultat je ista priča – pritisak iznutra lomi površinu.

Idealna temperatura za pečenje slavskog kolača je između 170 i 180 stepeni. Ako koristite električnu rernu, uključite grejanje odozgo i odozdo, ali bez ventilatora. Tako ćete omogućiti ravnomerno narastanje i pečenje bez naprslina.

3. Neodgovarajući kalup i manjak prostora

Banatske domaćice otkrile su kako da vam ne pukne slavski kolač Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Ponekad nije problem u testu ni temperaturi, već u kalupu. Ako je kalup premali, a količina testa prevelika, kolač neće imati dovoljno mesta da se prirodno podigne. U tom slučaju, testo "traži izlaz" i puca.

Pazite da kalup bude dovoljno dubok i napunjen otprilike do tri četvrtine. Tako ćete ostaviti mesta za rast, a i oblik će ostati pravilan i lep.

Dodatni trikovi iz kuhinje banatskih domaćica

Da bi se slavski kolač lepo formirao i pečenje bilo ravnomerno, ivice kalupa premažite uljem ili puterom. To će pomoći testu da se ravnomerno podigne bez napetosti. Jedan od trikova koji domaćice često koriste je i mali, dekorativni zarez na vrhu kolača, koji se pravi makazama ili nožem neposredno pre pečenja. Tako kolač "prodiše" i eventualna pukotina izgleda kao deo ukrasa.

Prava lepota dolazi iznutra – ali i spolja pomaže

Banatske domaćice otkrile su kako da vam ne pukne slavski kolač Foto: Kurir/T.S.

Iako se ukus kolača ne menja ako pukne, njegova simbolika i uloga na slavskom stolu čine da izgled bude važan. Banatske domaćice poručuju da je tajna u strpljenju, pravoj temperaturi i dobrim pripremama. Jer slavski kolač nije samo hleb – on je deo duhovne i porodične tradicije.

Pogledajte video: Pekar objasnio kako se pravilno sprema slavski kolač