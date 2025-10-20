Slušaj vest

Jedna Britanka po imenu Karolina doživela je pravo malo čudo nakon obične kupovine u radnji sa polovnom garderobom. Njena priča, koju je podelila na TikToku, brzo je privukla pažnju i izazvala lavinu pozitivnih komentara.

Torbica za četiri evra – i mnogo više

Karolina je u sekend hend prodavnici naišla na torbu brenda Zara. Dopala joj se i bez mnogo razmišljanja odlučila da je kupi, s obzirom na to da je koštala svega četiri evra. Ipak, ono što je usledilo nakon kupovine bilo je daleko vrednije.

Iznenađenje u unutrašnjem džepu

- Dok sam pretraživala džepove, pronašla sam novčanik sa poklon karticom za Starbucks i nekoliko novčića, rekla je Karolina u videu. Među njima se nalazio i jedan koji joj je odmah privukao pažnju.

Retki kolekcionarski primerak

U pitanju je bio novčić iz ograničene serije posvećene poznatoj britanskoj književnici Beatriks Poter. Na njemu se nalazio lik zeca Bendžamina, jednog od njenih najpoznatijih junaka. Karolina je, kako kaže, obožavalac kolekcionarskih kovanica, pa joj je ovaj pronalazak bio posebno drag.

Pratioci oduševljeni srećnim obrtom

- To praktično znači da sam torbu dobila besplatno, dodala je kroz osmeh.

Njen video naišao je na brojne pozitivne reakcije, a pratioci su komentarisali da je imala pravu malu sreću — i to potpuno neočekivano.

