Julija Sena, poznata influenserka plus-sajz osoba sa 127.000 pratilaca na Instagramu (@jewlieahofficial), otvoreno je govorila o svojim prošlim problemima sa samopouzdanjem i slikom tela. Nosila je prevelike dukserice usred leta, rizikujući toplotni udar, samo da bi sakrila svoje obline. Sada, sa 30 godina, glasno se zalaže za pozitivnost tela, govoreći: „Sada sam debela i ponosna.“

Borba sa društvenim pritiscima

Odrastajući u Finiksu, Arizona, Džulija priznaje da je godinama pokušavala da se uklopi u nerealne standarde lepote.

„Čitav život sam živela u većem telu i stalno sam dobijala savete za mršavljenje koje nisam tražila“, rekla je iskreno i dodala:

„Trudila sam se da se uklopim u ono što društvo očekuje od mene, veći deo svog života“.

Pogledajte u galeriji fotografije Julie Sene:

1/8 Vidi galeriju Julia Sena: Plus size influenserka o samoprihvatanju i telesnoj pozitivnosti. Ponosna na svojih 150 kg Foto: printscreen/instagram/@jewlieahofficial

Ona ističe koliko je štetno osećati se pritiskom da promenite svoj fizički izgled kako biste bili voljeni ili prihvaćeni. „Ljudi misle da moraju da promene svoj izgled da bi bili prihvaćeni. Svet im govori: 'Nisi dovoljno dobra takva kakva jesi, moraš da se uklopiš u ono kako mislimo da bi trebalo da izgledaš.'“

Poruka pozitivnog odnosa prema telu

Julija naglašava da se termin „telo za plažu“ često pogrešno shvata. „Plaža nije rezervisana samo za mršava ili vitka tela. Ako imaš telo i želiš da ideš na plažu, imaš telo za plažu i spreman si za leto“, kaže ona.

Foto: printscreen/instagram/@jewlieahofficial

„Provođenje vremena u okeanu, upijanje sunca i uživanje u prirodi ne bi trebalo da bude privilegija za manja tela“, dodaje ona, naglašavajući važnost samoprihvatanja i ljubavi prema sopstvenom telu.

Povratak autentičnosti i samopouzdanja

Uprkos kritikama zbog svoje težine od oko 150 kg, Julija više ne dozvoljava da je mišljenja drugih definišu. „Ove godine definitivno neću slušati nepoželjne savete o ishrani“, kaže ona.

„Pokažite sebi ljubav – vaše telo i um su povezani. Govorite pozitivno o svom telu, bez obzira na to kako izgleda ili funkcioniše. Budite verni sebi – ne morate da menjate svoje telo da biste bili voljeni i poštovani. Vaša težina ne određuje vašu vrednost“, zaključuje ona.

