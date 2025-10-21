Slušaj vest

Henri Baringer (35) postao je grub i sarkastičan tokom porodičnog odmora u junu 2023. godine – promene koje niko nije mogao da objasni. Ispostavilo se da su prve naznake strašne bolesti bile već prisutne. Dijagnoza neoperabilnog tumora na mozgu usledila je ubrzo, a Henri je preminuo 11 meseci kasnije, ostavivši za sobom suprugu Rebeku (38) i četvorogodišnjeg sina Edvarda.

Prvi znakovi promene ličnosti

Rebeka, arhitekta iz Nort Valšama u Norfolku, priseća se trenutaka koji su joj najavili tragediju:

„Otprilike godinu dana pre dijagnoze, Henri se promenio. Njegov sarkazam i grubost postajali su sve izraženiji. Na odmoru u Francuskoj, dok smo bili sa našim sinom Edvardom, koji je tada imao dve godine, njegove opaske su bile zlonamerne i potpuno nekarakteristične za njega. Nisam više prepoznavala čoveka za koga sam se udala.“

Napetost je rasla dok su se Henri i Rebeka trudili da se nose sa simptomima i brigom za sina, piše Mirror.

Borba sa terminalnom dijagnozom

Henri je, uprkos neizlečivom tumoru, odlučno želeo da nastavi sa životom. Rebeka dodaje:

„Nakon dva meseca tretmana, njegova ličnost se vratila u normalu i svi smo bili optimistični. Radio je šest nedelja do smrti i uspeo da uživo gleda utakmicu Svetskog prvenstva u ragbiju za muškarce. Bio je neverovatno hrabar i veoma voljen. Nikada nije hteo da odustane, samo je želeo da živi.“

Porodica je pokušala alternativne tretmane, šaljući uzorak tumora u Ameriku, ali Henri je preminuo pre nego što su rezultati stigli.

Humanitarni izazov u njegovu čast

U sećanje na Henrija, porodica i prijatelji organizuju humanitarne događaje kako bi prikupili sredstva za istraživanje tumora na mozgu. Njegove bivše kolege iz konsultantske firme Oakbank planiraju da učestvuju u izazovu National Three Peaks u maju 2026. godine.

Čarli Alsebruk, menadžer za razvoj zajednice u Brain Tumour Research, ističe:

„Henrijeva priča nije retka. Jedan od troje ljudi u Velikoj Britaniji poznaje nekoga ko je pogođen tumorom na mozgu. Postoji više od 100 različitih tipova tumora, a opcije lečenja decenijama nisu napredovale. Zato je važno ulaganje u istraživanja i nove tretmane.“

Rebeka se nada da će ovakve priče podstaći javnost da reaguje i pomogne porodicama pogođenim ovom bolešću.

