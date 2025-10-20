Slušaj vest

Brojanica se danas koristi ne samo iz verskih razloga, već je postala i popularan modni detalj. Mnogi ljudi je nose svakodnevno, a možda je imate i vi.

Suština brojanice je pomoći čoveku da se fokusira na molitvu. Kako objašnjava otac Sava Milin, molitva se ponavlja dok se prelazi s čvora na čvor, što razvija koncentraciju, samodisciplinu i vodi ka duhovnom pročišćenju.

Standardna brojanica ima 33 čvorića, dok one koje nose sveštenici imaju čak 100. Najčešća molitva koja se izgovara glasi: "Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj mene grešnog."

shutterstock_2139739881.jpg
Suština brojanice je pomoći čoveku da se fokusira na molitvu Foto: Shutterstock

Šta uraditi kada brojanica pukne?

Mnogi je svakodnevno nose na različite načine, pa je često problem pucanje. Postoji verovanje da osveštene stvari ne treba bacati, ali ispravan način nije spaljivanje.

Kako pojašnjava protojerej-stavrofor Bojislav Petrović, pokidanu brojanicu treba odneti u crkvu ili manastir i tamo je ostaviti, jer dolazi iz crkve i ima duhovnu vrednost.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

