Jedna žena je podelila svoje neverovatno iskustvo u prodavnici polovne robe gde je pronašla naizgled običan komad nakita, ali je bila šokirana kada je otkrila njegovu pravu vrednost. Njena priča je brzo postala viralna.

Iako su prodavnice polovne robe često pune povoljnih stvari poput starih DVD-ova, odeće ili torbi sa neobičnim sadržajem, ponekad se među policama krije pravo blago. To se dogodilo ženi koja je kupila minđuše koje su se slagale sa njenim drugim modnim nakitom za samo 6,99 dolara (6,50 evra).

Sumnjajući da bi mogle vredeti više, odnela ih je na procenu, a rezultati su je šokirali. Objavila je fotografije minđuša i sertifikat na Reditu kojim je potvrđena njihova procenjena vrednost od neverovatnih 4.682 dolara (4.014 evra).

Budući planovi

Deleći svoje uzbuđenje, rekla je: „Zlatar je ponudio da ih kupi, ali nisam pitala za cenu. Znam da možete očekivati samo delić procenjene vrednosti, ali to ih i dalje čini prilično dobrim nalazom. Zadržaću ih za sada. Želim da ih nosim i vidim da li su mi preteški.“

Reakcije na društvenim mrežama

Njeno otkriće izazvalo je poplavu komentara na Reditu.

„Videla sam vašu originalnu objavu i nadala sam se da će procenitelj doći do fantastičnog rezultata!“, napisao je jedan korisnik.

(Kurir.rs/Index.hr)

