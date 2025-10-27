Slušaj vest

Ana Nikol Gomes, danas 24-godišnjakinja iz Brazila, provela je svoje tinejdžerske godine u manastiru, pripremajući se za monaški život.

Međutim, sve se promenilo nakon što joj je, sasvim neočekivano, jedan neznanac rekao da je "previše lepa da bi bila monahinja".

Trenutak koji je sve preokrenuo

Kada je imala 16 godina, Ana je prisustvovala crkvenom okupljanju za mlade u brazilskom Alagoasu. Tamo je upoznala muškarca čije reči, iako izrečene u šali, nikada nije zaboravila.

- Rekao mi je da sam previše lepa da budem monahinja. Bilo je kao da je neko upalio svetlo u meni. Počela sam da se pitam da li sam spremna da se odreknem sveta čak i pre nego što sam živela u njemu, prisetila se Ana.

Iako tog čoveka više nikada nije srela, njegove reči postale su okidač za niz ličnih preispitivanja koja su je odvela daleko od života u manastiru.

Pobuna protiv naučenog

Odrasla u strogo religioznom okruženju, Ana je bila uverena da je izolovan, posvećen život njen poziv. Nakon što je sa pet godina napuštena, starala se o njoj verska porodica, a tokom detinjstva bila je pod brigom socijalnih službi.

- Odrasla sam verujući da sam rođena da živim u izolaciji, rekla je Ana, koja danas živi u Maseiju, u Brazilu.

Uprkos strogom vaspitanju, unutrašnji glas i želja za slobodom postajali su sve jači. U sedamnaestoj godini odlučila je da pobegne od porodice i potraži biološkog oca, koji je ranije izgubio starateljstvo nad njom. Ubrzo je počela da radi kao bebisiterka i samostalno gradi novi identitet.

Prelazak iz duhovnosti u jogu

Ana kaže da joj je disciplina iz manastira pomogla da pronađe stabilnost u životu, ali kroz drugačiju praksu – jogu.

- Disciplina koju sam naučila u manastiru postala je ista disciplina koju sam pronašla u jogi. Samo što se ovog puta nije radilo o krivici – radilo se o povezanosti, objasnila je.

Ona sada svakodnevno podučava jogu na plaži, obučena samo u bikini sa minijaturnim tangama, spajajući telesnu slobodu i duhovnost na način koji je ranije bio nezamisliv u njenom životu.

Nova definicija svetinje

Svojim prisustvom na društvenim mrežama, Ana promoviše ideju da senzualnost i duhovnost ne moraju biti u sukobu.

- Učili su me da je senzualnost greh. Sada je vidim kao svetinju. Moje telo nije teret – to je način na koji govorim svoju istinu. Monahinja koja nikada nisam postala naučila me je kako da budem žena kakva jesam. Napuštanje tog puta bio je moj prvi korak ka slobodi, istakla je.

Između prošlosti i sadašnjosti

Danas, Ana koristi svoju prošlost kao temelj, a ne kao ograničenje. Iako je nekada maštala o skromnom životu u tišini manastira, sada otvoreno slavi svoje telo, senzualnost i duhovnu povezanost sa sobom i svetom oko sebe.

