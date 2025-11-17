Slušaj vest

Mnogi sastojci koji imaju simboliku su sastavni deo u pripremi slavskog kolača, ali jedan specifičan sastojak se uvek posebno ističe u narodnoj tradiciji.

Njegov miris i prisustvo u kolaču simbolišu ljubav, zajedništvo i blagoslov za sve članove porodice, a mnogi veruju da bez njega slavski kolač nije potpun.

Stavite 1 tajni sastojak u slavski kolač

Taj tajanstveni sastojak je, naravno, bosiljak, koji ima posebno mesto u srpskoj kulturi i verovanjima. Bosiljak je mnogo više od aromatične biljke – on se smatra simbolom sreće, zdravlja i duhovne čistoće.

Prema tradiciji, bosiljak u slavskom kolaču predstavlja “božansku zaštitu” koja tokom cele godine štiti ukućane i dom od negativnih uticaja, donoseći blagostanje i mir.

Bosiljak u slavskom kolaču štiti ukućane i dom od negativnih uticaja Foto: Shutterstock

Njegova simbolika u pravoslavlju se povezuje i sa verom, jer se često koristi u crkvenim obredima i blagoslovima. Ponekad se veruje i da bosiljak u slavskom kolaču ima moć da otera nesreću i loše uticaje.

Kako napraviti slavski kolač sa bosiljkom?

Prilikom pripreme slavskog kolača, bosiljak se može koristiti na nekoliko načina. Jedan od najčešćih je da se nekoliko listova bosiljka umeša direktno u testo.

Na ovaj način, bosiljak postaje deo kolača, a njegov blagi ukus diskretno obogaćuje aromu testa. Pored toga, moguće je bosiljak upotrebiti kao završni ukras: listovi bosiljka se mogu postaviti na vrh kolača nakon pečenja, simbolično, da blagoslove sve prisutne za slavu.

Neki domaćini vole da stavljaju mali buketić bosiljka u sredinu kolača, čime dodatno pojačavaju njegov simboličan značaj i privlače pozitivnu energiju.

Slavski kolač Foto: Shutterstock

Pored dodavanja u testo, bosiljak se može iskoristiti i za pravljenje male dekorativne krune na slavskom kolaču. Ovaj postupak je vrlo simboličan i pojačava estetsku vrednost kolača, dok ujedno nosi važnu poruku ljubavi i poštovanja prema tradiciji. Na taj način, slavski kolač postaje ne samo ukusna poslastica već i nosilac duhovne i kulturne vrednosti.

Bosiljak štiti ukućane

U narodu se veruje da bosiljak u slavskom kolaču donosi sreću i blagostanje svim članovima domaćinstva, štiteći ih i omogućavajući da ih prati zdravlje tokom cele godine.

Tokom lomljenja kolača, prisustvo bosiljka podstiče osećaj zajedništva i bliskosti, što ovaj običaj čini još posebnijim.

Ovaj mali, ali važan dodatak kolaču ulepšava i obogaćuje slavu i, prema verovanju, osigurava da se porodica okuplja u miru i sreći na svim budućim slavama.

(Kurir.rs/Dnevnik.rs)

VIDEO: Pekar objasnio kako se pravilno priprema slavski kolač: