Jedna devojka iz Toronta mislila je da je snimila savršenu fotografiju sa svojim dečkom, ali kada je malo bolje pogledala, uočila je bizaran i pomalo jeziv detalj koji je fotografiju pretvorio u viralni hit. Megan Doron (25) posetila je farmu brusnica s porodicom i odlučila da ovekoveči trenutak s partnerom, ali nije ni slutila kakvo je iznenađenje čeka kad je bolje pogledala fotke.

"Moja porodica i ja upravo smo se vratili s farme brusnica i, kao i obično, pravili smo fotografije", ispričala je Doron. "Kad sam se vratila kući, pregledala sam ih. U početku nisam primetila, ali onda sam pomislila: 'O, moj Bože!' I odmah sam ih poslala svojim sestrama."

Foto: TikTok/megandoron

Senka koja je sve promenila

Naizgled obična fotografija prikazuje nasmejani par na sunčan jesenji dan. Ipak, pažljivijim posmatranjem otkriva se neobičan detalj. Senka para na majici njenog dečka stvorila je siluetu treće, misteriozne figure s dugim nosom i karikiranim profilom.

Megan je trenutak podelila s prijateljima, a zatim i na TikToku uz opis: "Mislila sam da je ovo lepa slika s mojim dečkom". Ubrzo je video postao viralan i prikupio više od 7,1 miliona pregleda. U drugom opisu je napisala: "Sada sam još više svesna svog profila."

Foto: TikTok/megandoron

Komentari su urnebesni

"Moje sestre i ja nismo mogle da prestanemo da se smejemo pa sam pomislila zašto to ne bih objavila i nasmejala druge ljude - ako to uopšte primete", objasnila je. "Gledajući komentare, zapravo je mešavina ljudi koji to u početku nisu primetili, drugih koji se smeju i govore da izgledam kao različiti likovi iz filmova."

Korisnici TikToka oduševljeno su komentarisali jezivu iluziju. "To je filmski plakat za Grdanu 2", našalio se jedan korisnik, dok je drugi pitao: "Postoji li neko koga možete da tužite?"

