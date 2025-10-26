Misterija linije na peškiru: Detalj koji svi ignorišu ima genijalnu svrhu
Peškirisu jedan od onih predmeta u kući o kojima ne razmišljamo previše. Mekani, mirisni, uvek pri ruci - ali, da li ste ikada primetili onu vodoravnu crtu na krajevima peškira i zapitali se čemu ona zapravo služi?
Iako deluje kao običan dizajnerski detalj, istina je da ta pruga ima vrlo praktičnu funkciju.
"Dobi ivica" - mala stvar koja čini veliku razliku
Tkana traka na peškiru, poznata kao dobby border, nalazi se na oba kraja i često se ponavlja u više varijacija. To nije ukras radi ukrasa, već deo koji štiti sam peškir.
Ema Sejmur iz Good Housekeeping Institute objašnjava:
- Ova ivica pomaže peškiru da zadrži oblik jer daje veću strukturu nego frotir. Takođe sprečava da se tkanina para.
Drugim rečima - ta crta je tu da peškir ne izgubi formu, ne skupi se i ne raspadne posle više pranja. Bez nje, tkanina bi se mnogo brže deformisala i izgubila svoju mekoću.
Peškir sa linijom: Više od ukrasa
Linije na peškirima nisu samo estetski detalj koji lepo izgleda kada ih složite na polici. One su deo pažljivo osmišljene tehnike tkanja koja ima tri važne funkcije:
Kako piše portal Upworthy, upravo zahvaljujući tim prugama peškiri bolje odvode vlagu i brže se suše. Deluje kao sitnica, ali ta tanka linija je razlog što vaš peškir iznova izgleda kao nov - i traje godinama.
Dakle, sledeći put kad uzmete čist peškir i primetite onu diskretnu crtu, setite se - nije tu slučajno. To je mali, nevidljivi trik tkalaca koji su odavno shvatili da izdržljivost i estetika mogu ići ruku pod ruku.
(Kurir.rs/Ona.rs)
VIDEO: Peškiri mogu biti mekani i bez omekšivača: