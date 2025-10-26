Slušaj vest

Peškirisu jedan od onih predmeta u kući o kojima ne razmišljamo previše. Mekani, mirisni, uvek pri ruci - ali, da li ste ikada primetili onu vodoravnu crtu na krajevima peškira i zapitali se čemu ona zapravo služi?

Iako deluje kao običan dizajnerski detalj, istina je da ta pruga ima vrlo praktičnu funkciju.

"Dobi ivica" - mala stvar koja čini veliku razliku

Tkana traka na peškiru, poznata kao dobby border, nalazi se na oba kraja i često se ponavlja u više varijacija. To nije ukras radi ukrasa, već deo koji štiti sam peškir.

Ema Sejmur iz Good Housekeeping Institute objašnjava:

- Ova ivica pomaže peškiru da zadrži oblik jer daje veću strukturu nego frotir. Takođe sprečava da se tkanina para.

Ova ivica pomaže peškiru da zadrži oblik jer daje veću strukturu nego frotir Foto: Shutterstock

Drugim rečima - ta crta je tu da peškir ne izgubi formu, ne skupi se i ne raspadne posle više pranja. Bez nje, tkanina bi se mnogo brže deformisala i izgubila svoju mekoću.

Peškir sa linijom: Više od ukrasa

Linije na peškirima nisu samo estetski detalj koji lepo izgleda kada ih složite na polici. One su deo pažljivo osmišljene tehnike tkanja koja ima tri važne funkcije:

Kako piše portal Upworthy, upravo zahvaljujući tim prugama peškiri bolje odvode vlagu i brže se suše. Deluje kao sitnica, ali ta tanka linija je razlog što vaš peškir iznova izgleda kao nov - i traje godinama.

Dakle, sledeći put kad uzmete čist peškir i primetite onu diskretnu crtu, setite se - nije tu slučajno. To je mali, nevidljivi trik tkalaca koji su odavno shvatili da izdržljivost i estetika mogu ići ruku pod ruku.

