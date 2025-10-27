Slušaj vest

Mnogi srpski specijaliteti poput vojničkog pasulja, svadbarskog kupusa ili lovačkog gulaša imaju nešto zajedničko - pripremaju se u velikim količinama i sa posebnom pažnjom. Upravo ta kombinacija često donosi neponovljiv ukus, koji kod kuće teško dostižemo.

Isto važi i za dobro poznatu kupus salatu iz kafane – mekšu, slađu, punijeg ukusa nego onu koju brzo napravimo kod kuće uz ručak. Iako se čini jednostavnom, ona ima svoju malu tajnu.

Kupus salata na kafanski način je savršena Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

U čemu je razlika?

Kupus u restoranima i kafanama se obično secka unapred i često već stoji začinjen. Time ima dovoljno vremena da omekša i pusti sokove, posebno pod dejstvom soli i sirćeta. Upravo ta faza – strpljenje – pravi razliku između prosečne i one savršeno "saftne" salate.

Ali dobra vest je: istu stvar možete postići i kod kuće, samo uz par jednostavnih koraka.

Potrebni sastojci:

svež kupus

so

šećer

jabukovo sirće

maslinovo ulje

biber

po želji: malo seckanog peršuna za dekoraciju

Kupus salata na kafanski način je savršena Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Kako da je napravite:

Kupus što tanje iseckajte ili narendajte. Posolite ga lagano, pa zatim rukama blago izgnječite da omekša. Dodajte sasvim malo šećera, tek na vrh noža, i dobro promešajte viljuškom i kašikom. Ostavite salatu da odmori bar 10 minuta, a idealno i duže ako imate vremena. Zatim je prelijte jabukovim sirćetom i maslinovim uljem. Začinite sveže mlevenim biberom i još jednom sve lepo promešajte. Ako želite, dodajte i malo peršuna za svežinu i boju.

Savet za kraj: Ako koristite mladi zeleni kupus, budite nežniji – ne treba ga mnogo gnječiti, niti predugo da stoji. Za beli, jesenji kupus, slobodno primenite jači pritisak i ostavite da duže odstoji pre začinjavanja – biće još ukusniji.

Pogledajte video: Kako najlakše da očistite kupus?