Savršen čizkejk nije samo u kremastom sloju - pravi utisak daje sjajni žele na vrhu. On je kruna svake torte, ali i deo koji najlakše može da pođe po zlu.

Žele obično neće da se stegne, razdvoji se od fila ili se zgrudva. Ali, postoji jednostavna formula koja garantuje uspeh, čak i u kućnim uslovima. Vaš čizkejk će imati najbolji žele ikada.

1. Tajna je u temperaturi - ni prehladno, ni prevruće

Najčešća greška je da se žele prelije dok je previše topao ili dok je čizkejk još leden. Ako je žele vreo, otopiće gornji sloj fila i pomešaće se s njim; ako je previše hladan, neće se lepo povezati i odvojiće se kad sečete tortu.

Žele treba da bude mlak, oko 35-38 stepeni, a torta blago rashlađena, ali ne zaleđena.

Čizkejk Foto: Profimedia

2. Odnos želatina i tečnosti

Za savršen balans mekoće i čvrstine, pridržavajte se ovog pravila:

Na 250 ml tečnosti (voćni sok, pire ili preliv) ide 1 kesica želatina (10 g). Ako želite mekaniji žele koji se topi na jeziku, smanjite količinu želatina za 20 odsto. Ako želite čvrst, oštar presek, dodajte 1-2 grama više.

Koristite voćni sok bez šećera, a ako pravite žele od svežeg voća, prvo ga blago prokuvajte -prirodne kiseline (posebno u ananasu, kiviju i papaji) mogu sprečiti stezanje želatina.

3. Želatin mora da "odmori"

Ne ubacujte ga direktno u vruću tečnost. Najpre ga namočite u hladnoj vodi 10 minuta, da nabubri. Zatim ga dodajte u topli (ne vreo) voćni sok i mešajte dok se potpuno ne rastopi. Tako ćete izbeći grudvice i gumenastu teksturu.

4. Kako da se žele savršeno zalepi

Kada se čizkejk ohladi, blago obrišite vlagu sa površine (ako se uhvatila rosa iz frižidera).

Zatim sipajte žele polako, preko kašike - tako neće napraviti udubljenje u kremu.

Čizkejk Foto: Thinkstock

Ako hoćete da budete sigurni da se slojevi spoje, prelivajte žele u dva tanja sloja: prvi tanki sloj pustite da se malo uhvati (5-10 minuta), pa dodajte drugi.

5. Hlađenje bez žurbe

Tortunikada ne stavljajte odmah u zamrzivač. Neka se hladi u frižideru najmanje 4 sata, a idealno preko noći.

Naglo hlađenje može izazvati pucanje želea ili pojavu "vodenih kapljica" na površini.

Trik za voćni efekat kao iz poslastičarnice

Ako želite sjajni, prozirni žele s efektom dubine, koristite mešavinu providnog soka (jabuka, grožđe) i voćnog preliva.

Za prirodan sjaj dodajte kap limunovog soka - on zadržava boju i prozirnost, a torti daje profesionalni izgled.

Kao i kod svakog savršenog deserta, ključ je u meri i pažnji. Nemojte žuriti i ne prepuštajte ništa slučaju. Kad pronađete idealnu temperaturu i odnos sastojaka, vaš žele će uvek biti savršeno gladak, sjajan i čvrst, baš kao iz vitrine najboljih poslastičarnica.

