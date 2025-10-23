Slušaj vest

Danas ga retko ko i spominje, a nekada je bio ponos svake domaćice - šljivko, starinski kolačod šljiva koji se spremao bez šećera, bez rerne i bez žurbe. Ovaj jednostavni kolačić bio je obavezni deo svake seoske trpeze, posebno krajem leta, kada su šljive najsočnije i kada se miris kuvane voćne mase širio dvorištima.

Kolač koji je hranio hajduke i vojsku

Veruje se da se šljivka na našim prostorima prvi put spominje još u vreme Osmanskog carstva. Bio je izuzetno hranljiv, postojan i nije se kvario, što ga je činilo idealnim za putnike, hajduke i vojnike tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata.

Na Zlatiboru, u Sirogojnu i po planinskim selima zapadne Srbije, recept se i danas prenosi s kolena na koleno. Kažu da ga najbolje prave starije žene koje ga suše na suncu, pažljivo motajući svaki komadić u list kupine.

Ono što ga izdvaja jeste to što se pravi samo od svežih šljiva i malo palente - bez šećera, brašna i jaja. Prirodno sladak, zdrav, pun vlakana i minerala, ovaj kolač je pravi dokaz da tradicionalna srpska kuhinja zna da bude i jednostavna i pametna.

Šljiva je, uostalom, srpska nacionalna voćka. Od nje pravimo slatko, džem, kompot, rakiju... i - zaboravljenog, ali neprevaziđenog šljivka.

Šljivko po receptu domaćica iz Niša

Šljive Foto: Shutterstock

Sastojci:

dve kile svežih šljiva

nekoliko kašika palente

listovi svežeg kupusa

listovi kupine (za motanje)

malo strpljenja i dosta sunca



Priprema:

Šljive operite, očistite od koštica i kuvajte na laganoj vatri dok se masa ne zgusne i ne počne da se odvaja od ivica posude. Kada postane gusta, dodajte malo palente, tek toliko da smesa može da se oblikuje rukama. Dok je još topla, formirajte male diskove, veličine dlana.

Poređajte ih na listove kupusa i iznesite na sunce da se suše nekoliko dana, dok ne postanu čvrsti spolja, a mekani unutra. Kada se osuše, svaki šljivko uvijte u list kupine i uvežite koncem ili prirodnim kanapom.

Listovi kupine nisu tu samo radi estetike, kasnije od njih možete skuvati i čaj koji jača imunitet.

Šljivko nije samo kolač. To je ukus detinjstva, miris šporeta na drva i prizvuk vremena kada se kuvalo polako i s dušom. Ako volite slatko, isprobajte ovaj recept. Možda ćete razumeti zašto su ga naši preci zvali "slatko koje traje cele zime".

VIDEO: Lažne knedle sa šljivama: