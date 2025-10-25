Slušaj vest

Kažu da je osveta jelo koje se služi hladno, a jedna žena je pravi dokaz upravo toga. Iako je prošlo više od osam godina otkako je raskinula veridbu sa svojim nevernim verenikom, ona još uvek s vremena na vreme – služi hladnu porciju osvete. Njena priča podeljena je u popularnom podkastu "It’s A Girl Thing", u kom voditeljke i najbolje prijateljice Lusi i Iboni naglas čitaju anonimne ispovesti slušateljki. Isečak tog trenutka kasnije je objavljen i na TikToku, gde je brzo postao viralan.

Žena je u svojoj poruci otkrila kako je samo dve nedelje pre venčanja saznala da je njen budući suprug šest meseci imao aferu s njihovom komšinicom.

“Njegov kum se slomio i rekao mi istinu”, ispričala je. “Otkazali smo venčanje, a njegova porodica je bila besna.” Međutim, njena priča se tu ne završava. Upravo suprotno — tek tada počinje njen dugi, tihi plan osvete.

“Raskinuli smo pre osam godina, ali i dalje svakom jezivom tipu dajem broj telefona svog bivšeg umesto svog”, priznala je uz smeh. Tvrdi da je bivši već dva puta promenio broj jer mu je dosta čudnih poziva i poruka. Ipak, zahvaljujući njegovoj sestri – koja joj svaki put pošalje novi broj – igra se nastavlja.

TikTok isečak uz opis “može se reći da njegova sestra zna kako da održava ljutnju” skupio je više od 30.000 lajkova. “Želela bih da budem ovako sitničava,” napisala je jedna korisnica. “To što joj njegova sestra i dalje pomaže – to je prava lojalnost”, dodala je druga.

