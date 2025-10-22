Slušaj vest

Svi volimo kada naš veš lepo miriše i stalno smo u potrazi za omekšivačemkoji će zadržati taj miris što duže. Međutim, čak i kada pronađemo savršen proizvod, često imamo utisak da miris brzo nestane – ponekad već dan nakon pranja.

Razlog je najčešće jednostavan: mala greška koju pravi većina ljudi. U želji da pojačamo miris, mnogi stave previše omekšivača. Međutim, ključ za dugotrajan i prijatan miris je da u mašinu ne stavljate previše veša i da koristite tačno propisanu količinu omekšivača.

Ako je bubanj prenatrpan, omekšivač se ne može ravnomerno rasporediti. S druge strane, ako ga stavite previše, može začepiti vlakna tkanine i oslabiti miris.

Previše veša u mašini

Jedna od najčešćih grešaka je stavljanje previše veša u bubanj. Kada je mašina za veš prepuna, odeća nema dovoljno prostora da se slobodno kreće, pa voda i omekšivač ne dopiru jednako do svakog komada.

Jedna od najčešćih grešaka je stavljanje previše veša u bubanj Foto: Shutterstock

Rezultat je neujednačeno opran veš i slabiji miris. Pravilo je jednostavno: uvek ostavite barem širinu dlana praznog prostora na vrhu bubnja - ta mala razlika pravi veliku promenu.

Više omekšivača ne znači jači miris

Mnogi misle da će veš lepše mirisati ako se doda više omekšivača, ali zapravo se dešava suprotno.

Kada se pretera sa količinom, omekšivač se ne ispira dobro, već se taloži na tkanini i stvara sloj koji sprečava da odeća upije vodu i miris. Tkanina tada postaje lepljiva umesto meka i sveža. Zato uvek koristite poklopac ili mericu i pridržavajte se uputstava sa pakovanja.

Ne zaboravite na čišćenje mašine

Ako sve radite kako treba, a veš i dalje ne miriše kako bi trebalo, uzrok može biti neočišćena mašina.

U pregradi za deterdžent, gumi na vratima i bubnju s vremenom se nakupljaju ostaci praška, omekšivača i buđi.

Veš ne bi trebalo dugo da stoji u zatvorenoj mašini Foto: Shutterstock

Ove naslage ne samo da stvaraju neprijatan miris već i neutrališu miris omekšivača. Zato mašinu za veš treba očistiti jednom mesečno - pokrenite prazan ciklus na najvišoj temperaturi uz šolju sirćeta ili sode bikarbone.

Pravilno sušenje je jednako važno

Veš ne bi trebalo dugo da stoji u zatvorenoj mašini jer vlaga i buđ mogu da mu daju neprijatan miris.

Čim se pranje završi, odmah izvadite veš i prostrite ga, najbolje na svežem vazduhu. Izbegavajte predugo izlaganje jakom suncu i visoke temperature u mašini za sušenje, jer toplota može ubrzati isparavanje mirisa omekšivača.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Mekani peškiri bez omekšivača