Slušaj vest

Dok jedni upozoravaju na sigurnosne rizike i loše instalacije, drugi tvrde da je reč o mitu i da je bojler siguran ako je pravilno priključen.

I sam autor objave bio je, kako je napisao, "podstaknut raspravom sa devojkom", te je postavio ovo pitanje, a onda je usledio niz odgovora.

Može ako voliš hladan tuš

"Ako govorimo o plinskom protočnom bojleru, onda, ako ga isključiš, nemaš toplu vodu. Dakle, jedino ako voliš hladan tuš, onda može. Ako pak govorimo o električnom bojleru, koji u sebi ima rezervoar sa vodom zagrejanom na određenu temperaturu, njega možeš isključiti. Ipak, ako su instalacije loše, pre će automatski iskočiti osigurač nego što će struja doći kroz tuš do tebe. Završio sam srednju tehničku školu za jaku struju. Mit o tome da je nekoga pod tušem udarila struja zbog loših instalacijai nedostatka uzemljenja najčešće potiče sa sela, gde je komšija Mate spajao struju, a kuća nije imala propisno uzemljenje. Danas se to veoma retko događa", napisao je jedan od korisnika.

Na ovo se nadovezao i drugi korisnik, koji se složio s prethodnim komentarom i dodatno ga potkrepio svojim tvrdnjama.

Foto: Shutterstock

"Gotovo nikada se ne događa, sve što si napisao potpisujem. I ja i otac smo završili elektrotehničku školu i bojler nam je uvek uključen. Razumem da ga neko isključi ako nije siguran da li je Mate sa sela dobro povezao instalacije, ali ako je posao radio ovlašćeni tehničar – sve će biti u redu".

"Mislila sam da je mit"

Neki ističu i da su gašenje bojlera pre kupanja smatrali mitom, dok su drugi naveli da im bojler svakako nije uključen tokom kupanja, jer ga pale isključivo kada je na snazi jeftina tarifa struje.

"Ne, i nikada nisam. Uvek sam to smatrala mitom, a i da nije, ne bih se žalila da me "rokne". Ali ni članovi moje obitelji to nikada nisu poštovali, zapravo mislim da se kod nas o tome nikad nije ni razmišljalo. Za to sam čula od drugih", "Bojler palim kada je jeftina struja, pa ionako ne radi dok se kupam", "Evo, prvi put čujem da ljudi gase bojler dok se tuširaju. Nisam imala pojma, i sad kad znam neću ga gasiti", pisali su.

Nema smisla

Bojler Foto: Profimedia



Korisnici tvrde i da bojler ne treba gasiti, jer za to ne postoji ni tehnički ni bezbednosni razlog.

"Ne, jer nema nikakvog smisla. Ako nemaš prastare instalacije iz 1943, prvo što se dogodi je da iskoči sklopka, koja preuzima teret na sebe ako se nešto dogodi. Ako pitaš zbog potrošnje struje, još manje ima smisla. To ti je kao da stalno pališ i gasiš klimu. Voda u bojleru je uvek zagrejana na neku temperaturu. Kad padne, termostat uključi grejač i on je zagreje. Ako ga ugasiš, voda se ohladi i treba puno duže da se zagreje 50–80 litara. Isto kao kad ljudi govore da treba gasiti klime. Inverter održava temperaturu i kada se dostigne određeni nivo, uređaj ode u "mirovanje". Dakle – ne. Gasiti bojler nema nikakvog smisla ako su instalacije uredne".

S druge strane, ima i onih koji se s ovim ne slažu, smatrajući da je oprez ipak važniji od tehničkih objašnjenja.

Foto: Profimedia

"Apsolutno gasim bojler jer ne želim da se igram. I ne, nije mit – moju prijateljicu je malo prodrmala struja, na sreću bez posledica", napisala je korisnica.

Jasno mi je da je opasno

Pojedini su priznali i da su svesni da je opasno, ali da ipak ovaj električni uređaj ne gase tokom kupanja.

"Ne gasim, a ponekad se tuširam i kada grmi (ali jasno mi je da je opasno). Računam da bi, kad bi negde procurilo uzemljenje, zatvorilo krug. E sada, da se nula odvoji u ormariću, a uređaj je nuliran, a ne spojen na odvojeno uzemljenje – tu bi svetlilo. Ali tada ti ne bi pomoglo ni gašenje bojlera", zaključio je jedan mladić.

Neki su na prvobitno pitanje reagovali i šaljivo.

"Ne, kupam se u čizmama", napisao je korisnik izazvavši brojne reakcije.

Na kraju, pojedini su podsetili da bezbednost zavisi i od redovnog održavanja i provere opreme.

"Može biti i najbolja instalacija, ali koliko često proveravaš osigurač? Ona ima dugme za testiranje i trebao bi je testirati barem jednom mesečno. Pretpostavljam da to nikada nisi uradio niti si znao da postoji".

VIDEO: Bojler je skoro uvek krivac za velike račune za struju: