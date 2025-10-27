Ovnovima crvena, Strelčevima tirkizna: Koja boja laka najbolje odgovara vašem horoskopskom znaku
Svaka boja ima svoje značenje, a njen izbor može da se odrazi i na naše raspoloženje, stil, pa čak i ličnost.
Evo koja boja laka za nokte najbolje odgovara vašem horoskopskom znaku:
Ovan: crvena boja
Kao vatrenom znaku punom strasti i energije, Ovnovima najbolje odgovara upečatljiva crvena boja.
Bik: zelena boja
Bikovi vole udobnost i prirodu, a zelena boja savršeno predstavlja te osobine.
Blizanci: žuta boja
Blizanci su poznati po svojoj energiji i zabavnom duhu, a živahna žuta boja to odlično prikazuje.
Rak: roza boja
Rakovi su emocionalni i brižni, a nežna roza boja savršeno odgovara tim osobinama.
Lav: zlatna boja
Lavovi vole da budu u centru pažnje, luksuzna zlatna boja privlači najviše pogleda.
Devica: bež boja
Device su praktične i organizovane, a klasična bež boja odražava njihovu sklonost jednostavnosti.
Vaga: pastelnoplava boja
Vage teže harmoniji i ravnoteži, a nežna pastelnoplava odražava njihovu mirnoću.
Škorpija: tamnoljubičasta boja
Škorpi suje strastvene i misteriozne, a tamnoljubičasta boja najbolje odražava te osobine.
Strelac: tirkizna boja
Strelčevi su optimisti i avanturističkog duha, a tirkizna boja simbolizuje tu slobodu.
Jarac: tamnosiva boja
Jarčevi su ambiciozni i disciplinovani, a tamnosiva boja odražava njihovu ozbiljnost.
Vodolija: srebrna boja
Vodolije su inovativne i okrenute budućnosti, a futuristička srebrna boja savršeno prikazuje te osobine.
Ribe: bledoljubičasta boja
Ribe su intuitivne i emotivne, a nežna ljubičasta boja je simbol tih osobina.
(Kurir.rs/Index.hr)
