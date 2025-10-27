Slušaj vest

Svaka boja ima svoje značenje, a njen izbor može da se odrazi i na naše raspoloženje, stil, pa čak i ličnost.

Evo koja boja laka za nokte najbolje odgovara vašem horoskopskom znaku:

Ovan: crvena boja

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Kao vatrenom znaku punom strasti i energije, Ovnovima najbolje odgovara upečatljiva crvena boja.

Bik: zelena boja

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Bikovi vole udobnost i prirodu, a zelena boja savršeno predstavlja te osobine.

Blizanci: žuta boja

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Blizanci su poznati po svojoj energiji i zabavnom duhu, a živahna žuta boja to odlično prikazuje.

Rak: roza boja

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Rakovi su emocionalni i brižni, a nežna roza boja savršeno odgovara tim osobinama.

Lav: zlatna boja

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lavovi vole da budu u centru pažnje, luksuzna zlatna boja privlači najviše pogleda.

Devica: bež boja

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Device su praktične i organizovane, a klasična bež boja odražava njihovu sklonost jednostavnosti.

Vaga: pastelnoplava boja

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vage teže harmoniji i ravnoteži, a nežna pastelnoplava odražava njihovu mirnoću.

Škorpija: tamnoljubičasta boja

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Škorpi suje strastvene i misteriozne, a tamnoljubičasta boja najbolje odražava te osobine.

Strelac: tirkizna boja

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Strelčevi su optimisti i avanturističkog duha, a tirkizna boja simbolizuje tu slobodu.

Jarac: tamnosiva boja

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jarčevi su ambiciozni i disciplinovani, a tamnosiva boja odražava njihovu ozbiljnost.

Vodolija: srebrna boja

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vodolije su inovativne i okrenute budućnosti, a futuristička srebrna boja savršeno prikazuje te osobine.

Ribe: bledoljubičasta boja

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ribe su intuitivne i emotivne, a nežna ljubičasta boja je simbol tih osobina.

