Supermodel i nekadašnja pevačica Karla Bruni bila je stub podrške svom suprugu Nikoli Sarkoziju (70), dok je bivši francuski predsednik započeo svoju petogodišnju zatvorsku kaznu u zatvoru La Sante u utorak ujutru. Pre nego što je ušao u ćeliju, Karla je podelila emotivan trenutak oproštaja sa suprugom u vidu "poslednjeg poljupca", što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Inače, Sarkozi je prošlog meseca osuđen za zaveru radi ilegalnog prikupljanja sredstava za kampanju iz Libije, postao je prvi bivši francuski lider koji je zatvoren od Drugog svetskog rata, još od maršala Filipa Petena.

Zaštinica

Dok je hodala pored njega, Karla Bruni bila je slika elegancije bez reči. U crnom od glave do pete, crni sako, crna rolka, uske krojene pantalone i jednostavne cipele - izgledala je kao da svesno nosi tugu. Nije bilo nakita, nije bilo šminke koja bi pokušala da prikrije umor. Svesno je izabrala ovu kombinaciju kako bi sebe predstavila kao štit suprugu.

Karla, koja je poznata po svom zaštitničkom stavu i odbrani supruga pred medijima, nije krila zabrinutost i bes zbog medijskih napada ni ranije.

To se posebno videlo kada je nakon suđenja udarila mikrofon novinaru Mediapart-a, portala koji je otkrio libijsku vezu i koji ona smatra odgovornim za petogodišnju zatvorsku kaznu Nikole Sarkozija.

Ljubav iznenadnog strastvenog susreta

Priča o Karli Bruni i Nikoli Sarkoziju počela je kao kasni „coup de foudre“ 2007. godine, kada su se upoznali na zabavi u kući zajedničkog prijatelja. Njihova veza brzo je dobila ozbiljnu dimenziju: godinu dana kasnije venčali su se u Jelisejskoj palati, a ljubav krunisali su rođenjem ćerke Đulije 2011. godine.

Pre Sarkozija, Karla je otvoreno govorila o svojoj bogatoj ljubavnoj prošlosti, a priznala je i da je brak sa filozofom Rafaelom Enthovenom inspirisao njen hit „Raphaël“.

Međutim, kada je upoznala Sarkozija, sva dosadašnja iskustva sa muškarcima pala su u senku:

„On je pomalo staromodan u svom stavu prema ženama. Nikada nam ne bi dozvolio da plaćamo, uvek bi ustupao svoje mesto...“, priznala je Karla u intervjuu za Gardijan.

