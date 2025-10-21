Slušaj vest

Nejtan Varnek, muž Stejsi Hatfejld, objavio je da je ona preminula krajem prošlog meseca. Stejsi je bila poznata kao influenserka koja se bavi promovisanjem zdravog života bez toksina, kao i ishrane sa prirodnim sastojcima na svom sajtu "Natural Spoonfuls" i Instagram stranici.

Nejtan je na Instagram stranici "Natural Spoonfuls" podelio dirljivu objavu:

„Sa teškim bolom želim da podelim sa vama neočekivani gubitak moje prelepe žene, duše, najbolje prijateljice i partnerke, Stejsi. Preminula je 29. septembra 2025. godine, nakon što je uspešno rodila našeg prvorođenog sina, Aksela, kod kuće. Nažalost, ubrzo nakon toga pojavila se izuzetno retka i nepredviđena komplikacija, zbog koje je preminula nakon što je prebačena u bolnicu. Medicinsko osoblje je bilo fantastično i učinilo je sve što je bilo u njihovoj moći da joj pomognu, ali na kraju ništa nije moglo da se uradi, uprkos njihovim naporima.“

Bez reči za bol

On je dodao da je znao svoju ženu devet godina i da je „ona bila svetlost njegovog života i razlog zbog kojeg sam ustajao svako jutro“.

"Reči ne mogu da opišu kako je ovo razorilo mene i sve koji su je poznavali i voleli,“ rekao je Nejtan. „Ona je bila moj svetionik u olujama, a svet je sada manje svetao bez nje.“

"Kao njen muž, nisam mogao da poželim boljeg partnera. Bila je najlepša, najvoljenija, najbriga o ljudima, radna, disciplinovana, inteligentna i najpouzdanija osoba koju sam ikada poznavao,“ dodao je. „Ona je učinila od mene onog čoveka koji sam danas, a sve što imam u životu je zahvaljujući njoj. Najsrećniji dan u mom životu bio je dan kada sam je oženio, moju najbolju prijateljicu, na belom peščanom plaži na Maldivima.“

Profesionalna ostavština

Nejtan je nastavio da deli ponos zbog svega što je Stejsi postigla u svom profesionalnom životu. Ona je osnovala svoju kompaniju "Natural Spoonfuls" 2019. godine, pre nego što je razvila kompaniju za kreaciju sadržaja na društvenim mrežama "Waffl".

"Ponosan sam na sve što je postigla u svojoj profesionalnoj karijeri, a imao sam privilegiju da budem uz nju i pomognem joj da ostvari svoju viziju tokom godina,“ rekao je.

I ljubav prema majčinstvu

"Bio je njen najveći san da postane mama. To je uspela,“ dodao je. „Na svoj način, tačno onako kako je uvek želela da to bude. Volela je da bude trudna i poslednjih devet meseci je svakodnevno govorio našem sinu da ga voli. Držala je Aksela kada je rođen, dojila ga, videla da je dečak i volela ga. Volela ga je toliko i još uvek ga voli.“

Podrška kroz GoFundMe

Do sada je prikupljeno 24.926 australijskih dolara od ciljanih 28.000, preko GoFundMe kampanje, koja će biti iskorišćena za troškove sahrane, kao i za pomoć u plaćanju računa, nabavci bebi potrepština i vremenu koje Nejtan treba da uzme sa posla.

U opisu je otkriveno da je Stejsi preminula samo dva meseca pre nego što je trebalo da proslave godišnjicu braka.