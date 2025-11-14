Slušaj vest

Moza bint Naser, bivša prva dama Katara, važi za jednu od najstilizovanijih žena današnjice i istinsku ikonu visoke mode, iako mnogi za nju možda nikada nisu čuli. Ima 66 godina, majka je sedmoro dece, nosilac isto toliko počasnih doktorata, a uz to je poznata po svojoj upečatljivoj lepoti i ogromnom bogatstvu. Bila je jedna od tri supruge bivšeg katarskog emira, šeika Hamadabin Kalife Al Tanija, a danas je majka aktuelnog vladara, šeika Tamima. U regionu gde su prava žena često ograničena, Moza se izdvojila kao izuzetno uticajna figura - mnogi je smatraju najmoćnijom ženom Bliskog istoka.

Šeika Moza bint Naser Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia

Turban je postao njen zaštitni znak - bez njega je gotovo nemoguće zamisliti njeno pojavljivanje u javnosti. Ono što je za druge samo modni dodatak, ona je pretvorila u umetnički izraz, podigavši ga na sam vrh modne scene. Danas, neki od najpoznatijih dizajnera sveta izrađuju turbane isključivo po njenoj meri.

Visoka, graciozna i uvek besprekorno stilizovana, šeika Moza odiše dostojanstvom koje ne ostavlja ravnodušnim. Njena pojava podseća na pustinjsku princezu s modernim šarmom, kao da je pronašla tajnu večne mladosti. Ne traži pažnju – ona je jednostavno prati. Sa urođenom harizmom i suptilnom elegancijom, privlači poglede gde god se pojavi, bez ikakvog napora. Njena armija poštovalaca neprestano raste, i to s razlogom.

Kao članica vladarske porodice najbogatije države na svetu, šeika Moza ima pristup luksuzu koji prevazilazi maštu većine ljudi. Njena porodica, prema procenama "Forbsa", raspolaže bogatstvom od oko 15 milijardi dolara. Među brojnim posedima ističu se legendarna londonska robna kuća Harrods, luksuzni hotel Claridge’s i čuvena modna kuća Valentino. U poređenju s time, imovina britanske kraljevske porodice deluje gotovo skromno.

Moza se često opisuje kao Bejb Pejli današnjice - što je, u modnim krugovima, kompliment najveće vrste. Bejb, legendarna urednica američkog Voguea i ikona stila 20. veka, pripadala je društvenoj eliti i bila je bliska prijateljica Trumana Kapotea - žena čijem se ukusu klanjao ceo svet.

Zanimljivo je da uprkos titulama najbolje stilizovane žene savremenog doba, šeika Moza nema ličnog stilistu. Njen modni izraz je, izgleda, isključivo njen - što celokupnoj slici daje dodatnu težinu.

– Moj stil poštuje tradiciju, ali je moderan i praktičan. Nijedan stilista ne bi razumeo šta tačno želim – objasnila je.

– Kada sam iscrpljena, odem u svoju garderobu i pregledam ormare, pokušavam da kombinujem stvari i napravim nešto novo.

1/15 Vidi galeriju Moza bint Naser Foto: ORBAN-POOL / Sipa Press / Profimedia, JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Niklas Halle'n / Avalon / Profimedia

Sve što stavi na sebe vredi čitavo bogatstvo. Te kombinacije neretko dostižu i 20.000 dolara, a na etiketama ćete najčešće pročitati najzvučnija modna prezimena: Chanel, Dior, Givenchy, naravno Valentino koji je Katar 2012. godine kupio za 700 miliona evra, i tako dalje.

Turban, koji nosi kao sofisticiranu alternativu tradicionalnom hidžabu, postao je simbol njenog jedinstvenog modnog izraza. Njena odluka da ga nosi ne odražava samo stil, već i suptilan čin lične slobode koji inspiriše mnoge žene širom arapskog sveta da preispitaju kruta pravila odevanja. Pritom, šeika Moza ne robuje trendovima - naprotiv, ponekad se vraća modnoj prošlosti. Jednu haljinu, staru preko tri decenije, obukla je ponovo i izgledala podjednako futuristički i elegantno kao i prvog puta.

Njeni modni izbori retko kada izazovu dilemu - modni poznavaoci gotovo jednoglasno tvrde da još nije napravila nijedan stilskipromašaj. Uvek besprekorno uklopljena, često upotpunjuje autfite raskošnim i precizno biranim nakitom. U njenoj privatnoj kolekciji dragulja - čija se vrednost teško može i naslutiti - nalaze se prava umetnička dela, među kojima se posebno izdvaja legendarna dijamantska ogrlica Cartier Eternity, navodno izrađena specijalno za nju.

Moza je vrlo aktivna u političkom životu svoje zemlje. Harizmatična dama, savršen spoj gracioznosti i classy elegancije, na čelu je nekoliko humanitarnih i biznis organizacija, pokrenula je mnoštvo inicijativa, vodi Katarsku fondaciju za obrazovanje, nauku i razvoj, predsednica je Upravnog odbora Fondacije arapske demokratije, osnovala je Qatar Luxury Group...

Moza može da se pohvali i visokim obrazovanjem - diplomirala je sociologiju, a magistrirala javnu politiku u islamu. Zanimljivo je da je dobila još šest počasnih doktorata sa nekih od najprestižnijih svetskih univerziteta. Među brojnim priznanjima koje je dobila tokom dugogodišnjeg javnog rada izdvaja Karnegijevu medalju za filantropiju i prestižnu nagradu za doprinos unapređenju međunarodnih odnosa. Takođe, 2015. primljena je u Međunarodnu kuću najbolje obučenih žena na svetu.

Moza i šeik upoznali su se upravo na Katarskom univerzitetu, gde je i studirala, a par je razmenio bračne zavete 1977. godine. Ona je druga od tri šeikove supruge, ali je vremenom postala ona koja ima najviše uticaja na svog muža. No, ne samo to - ona je postala prva žena jednog emira koja je bila uključena u političke, društvene i međunarodne aspekte katarske vlade.

Moza je u periodu od 1978. do 1991. rodila čak sedmoro dece - petoro sinova i dve ćerke, a oca je na tronu Katara nasledio jedan od sinova koje je dobio upravo sa njom - Tamim bin Hamad Al Tani.

Bonus video: Video poruka šeika