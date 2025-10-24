Slušaj vest

Luisa Kovanski, poznata influenserka poreklom iz Ukrajine, još kao devojčica suočila se sa negativnim komentarima zbog fizičkog izgleda koji je odudarao od njenih vršnjakinja. Još tokom osnovne škole, kritike su bile usmerene na njen razvoj, tačnije da veličinu njenih grudi, a s godinama su postajale sve grublje i surovije.

Osećaj nelagodnosti i strah zbog ženskih oblina

Luisa je otvoreno govorila o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočava zbog svog tela. Otkrila je da, kako bi izbegla nepoželjnu pažnju i potencijalne opasnosti, svesno bira da nosi odeću koja prikriva njenu figuru.

Luisa Kovanski - ima najveće grudi Foto: Printscreen/Instagram/louisakhovanski

- Moram da nosim široku odeću u svakodnevnom životu kako ne bih sebe dovela u opasnost, rekla je iskreno, dodajući da se retko odlučuje za majice na bretele ili topove jer bi takva garderoba izazvala negativne reakcije iz okoline.

Povlačenje u "oversajz" stil zbog pogleda i osuda

Kada izađe na ulicu u nečemu što ističe obline, Luisa kaže da odmah postaje meta znatiželjnih pogleda. Zbog toga češće bira "oversajz" komade odeće kako bi se lakše uklopila i osećala sigurnije.

- Bulje u mene, objasnila je, naglašavajući koliko joj takve situacije izazivaju nelagodnost.

Popularnost na društvenim mrežama uprkos osudama

Luisa Kovanski ima neverovatno bujne grudi Foto: Printscreen/Instagram/louisakhovanski

Iako u privatnom životu izbegava odeću koja naglašava obline, na društvenoj mreži Instagram Luisa bez zadrške pokazuje svoje telo. Njen profil prati čak 4.8 miliona ljudi, a objave sa fotografijama u izazovnoj garderobi često privlače ogromnu pažnju.

Zdravstveni problemi i razmišljanje o operaciji

Velike grudi, pored estetskih komentara, donose i konkretne zdravstvene poteškoće. Luisa priznaje da joj izazivaju bolove i nelagodnost, a otežavaju joj i izvođenje fizičkih aktivnosti, naročito kardio vežbi.

- Nisam ja kriva što sam nasledila velike grudi. Ljudi mi ponekad pišu ružne komentare poput: "Sve što imaš jesu grudi", zbog čega se osećam kao da sam samo to – grudi, izjavila je.

Zbog svega toga, razmatra i mogućnost operacije smanjenja grudi u budućnosti.

Luisa Kovanski ima neverovatno bujne grudi Foto: Printscreen/Instagram/louisakhovanski

- Kada budem starija, razmisliću o operaciji smanjenja grudi kako bih time olakšala sebi život, dodala je i takođe je istakla da bi sa manjim grudima verovatno osećala više slobode i sigurnosti: - Osećala bih se bezbednije jer više ne bih privlačila toliko pažnje.

Iza glamura – stvarna borba

Iako njene fotografije na društvenim mrežama mogu delovati kao simbol samopouzdanja i glamura, iza tog imidža krije se žena koja se svakodnevno bori sa predrasudama, neprijatnim pogledima i telesnim nelagodnostima. Luisa Kovanski je primer kako fizički izgled, iako mnogima deluje kao prednost, može biti i izvor brojnih izazova u društvu koje brzo sudi.

