Virdžinija Đufre, žena koja je optužila američkog finansijera Džefrija Epstajna i britanskog princa Endrjua za seksualno zlostavljanje,oduzela je sebi život u aprilu ove godine, a njena ispovest otkrila je užase kroz koje su prošle mnoge devojke.

Majka troje dece, koju su prijatelji opisivali kao „svetlo koje je podizalo preživele žrtve“, ostavila je iza sebe potresno svedočanstvo u memoarima pod nazivom „Nobody’s Girl“, gde je detaljno opisala godine brutalnog zlostavljanja koje je preživela.

Rođena 1983. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Virdžinija je imala teško detinjstvo obeleženo nasiljem i periodima beskućništva. Poslednjih godina živela je u Australiji i prolazila kroz težak razvod, a neposredno pre smrti objavljivala je uznemirujuće poruke na društvenim mrežama.

„Robinja“ Džefrija Epstajna i njegovih moćnih prijatelja

Virdžinija je javnosti postala poznata nakon što je Epstajn osuđen na 18 meseci zatvora zbog podsticanja na prostituciju. Kao tinejdžerka je radila u spa centru Mar-a-Lago, koji je bio u vlasništvu Donalda Trampa, gde je upoznala Epstajnovu devojku Gilen Maksvel.

Gilen ju je, prema njenim rečima, unajmila kao ličnu maserku, ali su je ubrzo pretvorili u seksualnu robinju — primoravajući je da zadovoljava Epstajna i njegove uticajne prijatelje.

U svojim memoarima Đufre je napisala da je preživela brojna silovanja, uključujući i ono koje je, kako tvrdi, počinio „veoma poznati premijer“. Nakon što je pokušala da se požali Epstajnu, on joj je navodno rekao da je to „deo njenog posla“.

„Više puta me je davio dok nisam izgubila svest. Uživao je u mom strahu i smejao se dok sam ga molila da prestane. Otišla sam u lokvi krvi. Danima nisam mogla da dišem. Nisam znala tada, ali taj susret bio je početak mog kraja“, napisala je Đufre u svojim memoarima.

Putovanja, prinčevi i tajne milijardera

Virdžinija je tvrdila da su je Epstajn i Maksvel slali širom sveta — gde je bila primoravana na seksualne odnose sa brojnim moćnim muškarcima, uključujući i britanskog princa Endrjua.

Prema njenim navodima, imala je odnose sa njim tri puta — u Londonu 2001. godine, zatim u Epstajnovoj vili u Njujorku kada je imala 17 godina, i na Devičanskim ostrvima kada je imala 18 godina.

Đufre je kao dokaze priložila i fotografiju na kojoj je princ grli, dok Gilen Maksvel stoji iza njih.

Princ Endrju je negirao sve optužbe, kao i da je uopšte poznaje, ali je 2022. godine pristao na vanredno poravnanje nakon tužbe koju je Đufre podnela godinu dana ranije.

„Gilen mi je rekla da za Endrjua uradim isto što i za Džefrija. Princ je ušao sa mnom u kadu, lizao mi je stopala, a zatim smo imali odnose. Posle mi je Džefri dao 15.000 dolara,“ navela je Đufre.

Epstajn je 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji, dok je Gilen Maksvel osuđena na 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima i pomaganja u zlostavljanju maloletnica. Princ Endrju se odrekao titule vojvode od Jorka.

*** Ako ste u depresiji ili pomišljate na samoubistvo, postoji više načina da dobijete psihološku pomoć. Broj SOS linije klinike "Laza Lazarević" je 011/7777-000. Broj Centra "Srce" za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju samoubistva je 0800-300-303.

