Kumstvo je u srpskoj tradicijimnogo više od običaja. To je duhovno srodstvo, veza koja se ne raskida ni vremenom ni udaljenošću. Kum nije samo svedok na venčanju ili osoba koja drži dete na krštenju - on postaje deo porodice, duhovni stub i svedok jednog zaveta pred Bogom.

Kada kum postaje svetinja

Kod nas se često kaže da "kum nije dugme" - i to nije bez razloga. Kumstvo se ne bira olako. Ono podrazumeva poverenje, poštovanje i trajnu odgovornost. Zato se kroz vekove verovalo da kum predstavlja nešto sveto, neraskidivo, gotovo mitsko.

Snaga u tvojim rukama

Kum je onaj koji stoji uz vas kad ste najslabiji - kad ulazite u brak, kad krštavate dete, kad se zadužujete pred Bogom da ćete čuvati veru i porodicu. I zato, za Srbe, kum je više od prijatelja, on je duhovni svedok vašeg života.

Jezivo verovanje o onima koji odbiju kumstvo

Ali šta ako odbijete da budete kum? Stara narodna verovanja kažu, to nije bez posledica.

Jedno od njih tvrdi da onaj ko odbije da kumuje na venčanju, u životu nikada neće pronaći svoju srodnu dušu. Navodno, takvu osobu prati nesreća u ljubavi i usamljenost, jer je odbila da pred Bogom i ljudima posvedoči o ljubavi dvoje ljudi.

Veruje se da onaj ko odbije da krsti dete nikada neće imati "poroda" Foto: Shutterstock

Još mračnije je ono koje se odnosi na kumstvo pri krštenju, veruje se da onaj ko odbije da krsti dete nikada neće imati "poroda", jer nije bio spreman da preuzme duhovnu obavezu i zaštiti nečiji novi život.

Stav Crkve: Kumstvo je duhovna obaveza, ne materijalna

Verski analitičar Živica Tucić objašnjava da se kum pri krštenju zaklinje pred Bogom da će brinuti o detetu, kao o svom.

"To je moralna odgovornost kuma, da, ako se roditeljima nešto desi, preuzme brigu o detetu. Po hrišćanskom pravilu, on postaje staratelj tog deteta", navodi Tucić, uz napomenu da se po zakonu starateljstvo ipak poverava bližim rođacima.

Arhimandrit Nikitović je rekao da kumstvo nije stvar luksuza, nego časti.

"Danas ljudi prvo razmišljaju imaju li novca da budu kumovi, a ne razumeju da se ta uloga ne meri materijalno. Dešava se da kum bude biran po imovini, što je potpuno pogrešno. Kum se bira srcem, ne novčanikom", objašnjava on.

Kumstvo Foto: Profimedia

Kumstvo kao zavet, ne formalnost

Prava vrednost kumstva nije u poklonima, nego u prisustvu, brizi i lojalnosti. To je zavet između ljudi i Boga, veza koja nadživljava sve.

Zato, ako vas neko odabere da mu budete kum - prihvatite to s ponosom. To nije samo uloga, to je čast. Kumstvo je simbol vere, poverenja i duhovne bliskosti, a onaj ko ga nosi časno, nosi blagoslov.

Jer, kako narod kaže: kumstvo ne zastareva, a kum se ne odbija.

