Slušaj vest

Pomorandže su pravi biser svake ishrane – pune su vitamina C i osvežavaju svakim zalogajem. Čaša sveže ceđenog soka od pomorandže savršen je način da započnete dan, a ukus je neuporediv kada potiče od domaćeg voća. Iako deluje kao izazov, uz pravu tehniku moguće je uzgajati drvo pomorandže i u zatvorenom prostoru – čak i ako nemate baštu ili živite u hladnijoj klimi.

Stručnjaci otkrivaju kako da vaša sobna pomorandža ne samo preživi, već i buja, i kako da ubrzo uživate u svojim prvim plodovima.

Koje vrste uspevaju u zatvorenom prostoru

Klasična stabla pomorandže mogu da narastu i do 9 metara, što ih čini nepraktičnim za dom. Umesto njih, birajte patuljaste sorte, koje su prilagođene za uzgoj u saksiji.

Dwarf Washington Navel

Ova sorta, poznata i kao "Bahia pomorandža", potiče iz Brazila i daje male, sočne i bezsemene plodove koje je lako oljuštiti. Kada se uzgaja u saksiji, dostiže visinu od 180 do 240 cm – idealno za stan.

Dwarf Trovita

Nastala je iz semena Washington Navel sorte, pa raste do iste visine. Njeni plodovi su nešto blažeg i slađeg ukusa, a podjednako jednostavni za guljenje.

Kako da negujete drvo pomorandže u stanu

Pomorandže vole toplotu i sunce, pa je cilj da u stanu što više oponašate mediteranske uslove.

Pomorandže Foto: Profimedia

Zemlja

Birajte rastresitu, dobro dreniranu zemlju sa blago kiselim pH vrednostima. Stručnjakinja Džoana Glovinski iz organizacije Fruitstitute naglašava da je zdravlje zemljišta presudno:

"Drveće u saksiji zahteva pažljivo upravljanje zemljištem kako bi ono ostalo bogato hranljivim materijama. Dva puta godišnje dodajte domaći kompost, organsko đubrivo i sloj malča od drvenih strugotina."

Zalivanje

Učestalost zalivanja zavisi od količine svetla. Najbolje je da proveravate zemlju prstima – kada počne da se suši, vreme je za temeljno zalivanje. Lagani ciklus vlaženja i sušenja korenu veoma prija.

Svetlost

Najvažniji uslov za uspeh! Drvo pomorandže treba najmanje osam sati direktnog sunca dnevno, a idealno i do dvanaest. Ako primećujete da lišće opada ili biljka sporo raste, verovatno joj nedostaje svetlosti.

Trik stručnjaka: stavite saksiju na postolje s točkićima kako biste je lakše pomerali ka prozoru ili leti izneli na terasu.

Drvo pomorandže voli sunce Foto: Adrian Sherratt / Alamy / Profimedia

Temperatura

Pomorandže se najbolje osećaju na temperaturama između 18 i 24°C, ali mogu podneti i nešto niže ili više vrednosti.

Orezivanje

Orezivanjenije obavezno, ali pomaže da biljka bude uredna i proporcionalna saksiji. Dovoljno je jednom do dva puta godišnje skratiti grančice.

Kada i kako ubrati plodove

Većina stabala pomorandže je samoprašujuća, pa ne morate brinuti o oprašivanju. Ipak, ako želite da pomognete procesu, lagano prenesite polen između cvetova pomoću male četkice.

Zreo plod prepoznaćete po intenzivnoj narandžastoj boji i lakoći kojom se odvaja od grane.

Najčešći problemi i rešenja

Najveći izazov kod uzgoja pomorandže u stanu je nedostatak svetlosti. Ako biljka stagnira, dopunite prirodno svetlo specijalnim lampama za rast biljaka.

Drugi čest problem su insekti (scale bugs) – ako primetite lepljiv trag na listovima, obrišite ih vlažnom krpom i po potrebi upotrebite blagi rastvor sapunice.

VIDEO Recept za kolač sa pomorandžom