Uzgoj pomorandže u saksiji je moguć: Evo kako da vam uspe i u stanu, a miris i ukus su neponovljivi
Pomorandže su pravi biser svake ishrane – pune su vitamina C i osvežavaju svakim zalogajem. Čaša sveže ceđenog soka od pomorandže savršen je način da započnete dan, a ukus je neuporediv kada potiče od domaćeg voća. Iako deluje kao izazov, uz pravu tehniku moguće je uzgajati drvo pomorandže i u zatvorenom prostoru – čak i ako nemate baštu ili živite u hladnijoj klimi.
Stručnjaci otkrivaju kako da vaša sobna pomorandža ne samo preživi, već i buja, i kako da ubrzo uživate u svojim prvim plodovima.
Koje vrste uspevaju u zatvorenom prostoru
Klasična stabla pomorandže mogu da narastu i do 9 metara, što ih čini nepraktičnim za dom. Umesto njih, birajte patuljaste sorte, koje su prilagođene za uzgoj u saksiji.
Dwarf Washington Navel
Ova sorta, poznata i kao "Bahia pomorandža", potiče iz Brazila i daje male, sočne i bezsemene plodove koje je lako oljuštiti. Kada se uzgaja u saksiji, dostiže visinu od 180 do 240 cm – idealno za stan.
Dwarf Trovita
Nastala je iz semena Washington Navel sorte, pa raste do iste visine. Njeni plodovi su nešto blažeg i slađeg ukusa, a podjednako jednostavni za guljenje.
Kako da negujete drvo pomorandže u stanu
Pomorandže vole toplotu i sunce, pa je cilj da u stanu što više oponašate mediteranske uslove.
Zemlja
Birajte rastresitu, dobro dreniranu zemlju sa blago kiselim pH vrednostima. Stručnjakinja Džoana Glovinski iz organizacije Fruitstitute naglašava da je zdravlje zemljišta presudno:
"Drveće u saksiji zahteva pažljivo upravljanje zemljištem kako bi ono ostalo bogato hranljivim materijama. Dva puta godišnje dodajte domaći kompost, organsko đubrivo i sloj malča od drvenih strugotina."
Zalivanje
Učestalost zalivanja zavisi od količine svetla. Najbolje je da proveravate zemlju prstima – kada počne da se suši, vreme je za temeljno zalivanje. Lagani ciklus vlaženja i sušenja korenu veoma prija.
Svetlost
Najvažniji uslov za uspeh! Drvo pomorandže treba najmanje osam sati direktnog sunca dnevno, a idealno i do dvanaest. Ako primećujete da lišće opada ili biljka sporo raste, verovatno joj nedostaje svetlosti.
Trik stručnjaka: stavite saksiju na postolje s točkićima kako biste je lakše pomerali ka prozoru ili leti izneli na terasu.
Temperatura
Pomorandže se najbolje osećaju na temperaturama između 18 i 24°C, ali mogu podneti i nešto niže ili više vrednosti.
Orezivanje
Orezivanjenije obavezno, ali pomaže da biljka bude uredna i proporcionalna saksiji. Dovoljno je jednom do dva puta godišnje skratiti grančice.
Kada i kako ubrati plodove
Većina stabala pomorandže je samoprašujuća, pa ne morate brinuti o oprašivanju. Ipak, ako želite da pomognete procesu, lagano prenesite polen između cvetova pomoću male četkice.
Zreo plod prepoznaćete po intenzivnoj narandžastoj boji i lakoći kojom se odvaja od grane.
Najčešći problemi i rešenja
Najveći izazov kod uzgoja pomorandže u stanu je nedostatak svetlosti. Ako biljka stagnira, dopunite prirodno svetlo specijalnim lampama za rast biljaka.
Drugi čest problem su insekti (scale bugs) – ako primetite lepljiv trag na listovima, obrišite ih vlažnom krpom i po potrebi upotrebite blagi rastvor sapunice.
(Kurir.rs/Lepa&Srećna)
