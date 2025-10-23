Ovo je najbogatija žena na svetu: Ceo život je u senci, a zapravo je najuticajnija, sigurno nikad niste ni čuli za nju, a evo čime se bavi
Ova žena možda nije najpoznatije ime na listi svetskih bogataša, ali to njeno bogatstvo od 116 milijardi dolara uopšte ne čini manje impresivnim. Dok većina s lakoćom nabraja milijardere poput Ilona Maska, Džefa Bezosa ili Tejlor Svift, jedna žena je u tišini postala bogatija od svih ostalih, a mnogi joj verovatno ne bi prepoznali ime, piše Unilad.
Počeci "Walmart" carstva
Da bismo razumeli izvor njenog bogatstva, potrebno je da se vratimo u 1962. godinu. Tada su braća Sem i Bad Volton u Bentonvilu u Arkanzasu otvorili skromnu diskontnu prodavnicu. Njihova misija bila je jednostavna - niske cene i dostupnost učiniti temeljem američke maloprodaje. Ta ideja iz malog grada prerasla je u "Walmart", globalnu maloprodajnu silu koja danas posluje u više od 10.000 prodavnica i zapošljava preko dva miliona ljudi širom sveta.
Najbogatija porodica i lični uspon
Iz tih skromnih početaka izrasla je dinastija Volton, danas najbogatija porodica u Sjedinjenim Američkim Državama, čija se ukupna vrednost procenjuje na gotovo pola biliona dolara. U centru te priče danas je Alis Volton, Semova jedina ćerka, čije lično bogatstvo, prema "Forbes-u" i "Bloomberg-ovom" indeksu milijardera, premašuje 116 milijardi dolara.Bogatstvo Alis Volton dramatično je poraslo tokom protekle godine za više od 30 milijardi dolara, zahvaljujući rastu deonica "Walmart-a" od otprilike 40 odsto. Tim uspehom je pretekla naslednicu "L’Oréala", Fransoaz Betankur Mejers, čija je neto vrednost pala na oko 81,6 milijardi dolara.
Drugačiji put od korporacije
Uprkos ogromnom bogatstvu, Volton je odabrala primetno drugačiji put od svoje braće, Džima i Robsona, koji se takođe nalaze među najbogatijim ljudima sveta. Uglavnom se povukla iz korporativnog života, posvetivši svoje vreme i resurse umetnosti i filantropiji.
Ulaganje u umetnost i zajednicu
Godine 2011. u svom rodnom Bentonvilu osnovala je Muzej američke umetnosti "Crystal Bridges", instituciju svetske klase u kojoj su izložena dela Endija Vorhola, Džordžija O’Kif i Normana Rokvela. Muzej je postao kulturna znamenitost, odražavajući njenu predanost donošenju umetnosti i obrazovanja u ruralne zajednice.
"Sakupljanje je bila takva radost i tako važan deo mog života u smislu gledanja umetnosti i uživanja u njoj", izjavila je za "The New Yorker". Njen fokus na vraćanje zajednici proteže se i izvan umetnosti. Ove godine se u Bentonvilu otvara medicinski fakultet koji nosi njeno ime i prima prvu generaciju studenata, što naglašava njenu ambiciju ulaganja u obrazovanje i zdravstvo.
Tiha, ali najuticajnija
Volton je imala i kratak izlet u uzgoj konja, ali od toga je odustala 2017. godine prodavši svoje rančeve. Izjavila je da je bila "rastrzana u previše smerova i želi da se fokusira", dodavši: "Imam kuću u Fort Vortu, pa ću se preseliti u grad." Iako je ime Volton sinonim za ogromnu korporativnu moć, a porodica poseduje i nekoliko velikih sportskih franšiza, Alis ostaje njena najtiša, a ipak najuticajnija figura.
