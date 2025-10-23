Slušaj vest

Ova žena možda nije najpoznatije ime na listi svetskih bogataša, ali to njeno bogatstvo od 116 milijardi dolara uopšte ne čini manje impresivnim. Dok većina s lakoćom nabraja milijardere poput Ilona Maska, Džefa Bezosa ili Tejlor Svift, jedna žena je u tišini postala bogatija od svih ostalih, a mnogi joj verovatno ne bi prepoznali ime, piše Unilad.

Foto: Rick T. Wilking / Getty images / Profimedia

Počeci "Walmart" carstva

Da bismo razumeli izvor njenog bogatstva, potrebno je da se vratimo u 1962. godinu. Tada su braća Sem i Bad Volton u Bentonvilu u Arkanzasu otvorili skromnu diskontnu prodavnicu. Njihova misija bila je jednostavna - niske cene i dostupnost učiniti temeljem američke maloprodaje. Ta ideja iz malog grada prerasla je u "Walmart", globalnu maloprodajnu silu koja danas posluje u više od 10.000 prodavnica i zapošljava preko dva miliona ljudi širom sveta.

Foto: Matteo Prandoni/BFA.com/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbogatija porodica i lični uspon

Iz tih skromnih početaka izrasla je dinastija Volton, danas najbogatija porodica u Sjedinjenim Američkim Državama, čija se ukupna vrednost procenjuje na gotovo pola biliona dolara. U centru te priče danas je Alis Volton, Semova jedina ćerka, čije lično bogatstvo, prema "Forbes-u" i "Bloomberg-ovom" indeksu milijardera, premašuje 116 milijardi dolara.Bogatstvo Alis Volton dramatično je poraslo tokom protekle godine za više od 30 milijardi dolara, zahvaljujući rastu deonica "Walmart-a" od otprilike 40 odsto. Tim uspehom je pretekla naslednicu "L’Oréala", Fransoaz Betankur Mejers, čija je neto vrednost pala na oko 81,6 milijardi dolara.

Foto: Wesley Hitt / Getty images / Profimedia

Drugačiji put od korporacije

Uprkos ogromnom bogatstvu, Volton je odabrala primetno drugačiji put od svoje braće, Džima i Robsona, koji se takođe nalaze među najbogatijim ljudima sveta. Uglavnom se povukla iz korporativnog života, posvetivši svoje vreme i resurse umetnosti i filantropiji.

Ulaganje u umetnost i zajednicu

Godine 2011. u svom rodnom Bentonvilu osnovala je Muzej američke umetnosti "Crystal Bridges", instituciju svetske klase u kojoj su izložena dela Endija Vorhola, Džordžija O’Kif i Normana Rokvela. Muzej je postao kulturna znamenitost, odražavajući njenu predanost donošenju umetnosti i obrazovanja u ruralne zajednice.

Alis Valton Foto: CBSN NEWS/YOUTUBE

"Sakupljanje je bila takva radost i tako važan deo mog života u smislu gledanja umetnosti i uživanja u njoj", izjavila je za "The New Yorker". Njen fokus na vraćanje zajednici proteže se i izvan umetnosti. Ove godine se u Bentonvilu otvara medicinski fakultet koji nosi njeno ime i prima prvu generaciju studenata, što naglašava njenu ambiciju ulaganja u obrazovanje i zdravstvo.

Tiha, ali najuticajnija

Volton je imala i kratak izlet u uzgoj konja, ali od toga je odustala 2017. godine prodavši svoje rančeve. Izjavila je da je bila "rastrzana u previše smerova i želi da se fokusira", dodavši: "Imam kuću u Fort Vortu, pa ću se preseliti u grad." Iako je ime Volton sinonim za ogromnu korporativnu moć, a porodica poseduje i nekoliko velikih sportskih franšiza, Alis ostaje njena najtiša, a ipak najuticajnija figura.

