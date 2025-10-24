Natalija se ponudila da za novac bude surogat majka bračnom paru bez dece: Kad je čula njihovu priču, promenila je mišljenje
Natalija Kosarova, Ruskinja koja je odlučila da postane surogat majka, u početku je na taj korak gledala isključivo kao način da popravi svoje finansijsko stanje. Međutim, sve se promenilo kada je upoznala ljude za koje je trebalo da nosi dete.
- Kada sam čula njihovu priču i shvatila kroz šta su sve prošli da bi dobili dete, novac mi je postao potpuno nevažan. Iskreno, zaboravila sam na honorar – želela sam samo da im donesem na svet zdravo dete, ispričala je Natalija za ruske medije.
Pravna podrška i zakonski okvir
U Rusiji je surogatno materinstvo zakonom dozvoljeno i jasno regulisano. Natalija učestvuje u programima preko posredničke agencije, koja osim što povezuje surogat majke sa budućim roditeljima, vodi računa i o porezima i pravnim obavezama.
U prvoj trudnoći imala je ugovor sa agencijom do potvrde trudnoće (pozitivan HCG test), a sa roditeljima do samog porođaja. U sadašnjoj, drugoj trudnoći, ima potpisane ugovore i sa agencijom i sa biološkim roditeljima, sve do kraja trudnoće.
Porodica kao oslonac
Iako je vest o njenoj odluci iznenadila najbliže, podrška nije izostala.
- Kada sam mami prvi put rekla, bila je šokirana – dotad je o surogat majkama slušala samo na televiziji. Ali kada je shvatila da sam ozbiljna, stala je uz mene, prisetila se Natalija.
Novo poglavlje života
Nakon prve trudnoće nije odmah planirala da ponovo bude surogat majka. Ali s vremenom, kaže, odluka je sazrela i sada ponovo prolazi kroz to iskustvo.
- Prva trudnoća mi je promenila život. Sa biološkim roditeljima sam uspostavila poseban, prijateljski odnos pun poverenja. I danas smo u kontaktu – čestitamo praznike, a oni mi povremeno šalju slike devojčice. Srce mi je puno kad ih vidim, dete raste u ljubavi.
Emocionalna distanca i unutrašnji mir
Natalija naglašava koliko je važno da žena koja postane surogat majka bude psihički spremna da dete koje nosi nije njeno.
- Sebe zovem "nanom do porođaja". Kao što dadilja pazi decu, pa se vrati kući bez osećaja gubitka, tako i mi. Iznesemo trudnoću, rodimo, predamo dete roditeljima i znamo da ide u dom pun ljubavi. Savest nam je mirna.
Intuicija između dve žene
Biološka majka, poznata kao "biomama", odmah je prepoznala Nataliju kao "pravu".
- Na porođaju mi je rekla da je, čim je videla moj profil, znala da će sve biti u redu, ispričala je Natalija.
I u sadašnjem slučaju, upoznavanje je organizovala agencija, vodeći računa o kompatibilnosti između potencijalnih surogat majki i roditelja. I ponovo – poklopilo se savršeno.
Neobične ponude i granice koje se ne prelaze
Tokom svoje surogat karijere, Natalija je dobijala i neobične ponude. Jedna od njih stigla je iz Sjedinjenih Američkih Država.
- Pisao mi je muškarac iz Amerike, ponudio honorar četiri puta veći od prosečnog ruskog, plus letovanje za mene i decu – sve da mu rodim dete. Kada sam pogledala njegov profil, videla sam da je u vezi sa drugim muškarcem. Bilo mi je jasno da su ozbiljni, ali sam ipak odbila.
Surogat materinstvo u Rusiji – pravila i realnost
Natalija otvoreno govori i o uslovima u zemlji kada je reč o ovoj praksi.
- Honorar je i dalje vrlo nizak. Iako su moji uslovi sada bolji nego prvi put, mislim da to i dalje nije adekvatna naknada za ono kroz šta prolazimo. Neke žene rađaju za 650 hiljada rubalja – to je manje od 7.000 evra. Meni je neverovatno da neko rizikuje zdravlje za toliko malo.
Srećom, svi potencijalni rizici, uključujući i eventualni spontani pobačaj ili komplikacije, pokriveni su precizno definisanim ugovorima.
Iskustvo pretočeno u reči
U prvoj trudnoći vodila je blog o svom iskustvu, što agenciji nije bilo po volji. Ipak, biološki roditelji su je podržali. U drugoj trudnoći, situacija je drugačija – i agencija i roditelji su saglasni da nastavi da deli svoja razmišljanja putem mreža.
- Ne pratim namerno život dece koje sam nosila, ali ako roditelji sami podele nešto – uvek mi bude drago.
Na kraju razgovora, Natalija iskreno zaključuje:
- Kada sam prvi put ulazila u ovaj program, imala sam mnogo strahova i sumnji. Danas ne žalim ni za čim. Moj život se podelio na pre i posle. I beskrajno sam srećna što mogu da nekome podarim smisao života koji svi zaslužuju.
Pogledajte video: Birao manekenku za surogat majku