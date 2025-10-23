Snimak učiteljice najmlađih preplavio mreže: Mnoge zbunilo njeno ponašanje, a onda su shvatili šta se dogodilo
U svom viralnom videu, koji je do sada pregledan više od 1,5 miliona puta, učiteljica gospođa Gelar pokazuje kako njena jutarnja rutina za njenu decu šalje talas emocija kroz njen um - i iskreno, trebalo bi. Dok većina roditelja pokušava da natera svoju decu da obuku čarape obećanjem ekrana, ova učiteljica gradi male ljude u samouverene, ljubazne i emotivno inteligentne pojedince pre nego što većina odraslih uopšte završi svoju jutarnju kafu.
Osnažujuća rutina afirmacije
Njena metoda uključuje poziv i odgovor, skoro kao mini verzija Stjuarta Smalija (da, iz kultnog filma o samopouzdanju), i zvuči snažno:
„Ja sam sjajna. Ja sam pametna. Ja sam jaka. Voljena sam. Ja sam vođa. Ja sam lepa. Mogu da radim teške stvari. Mogu da pravim greške. U redu je praviti greške. Ja sam ljubazna. Slušam. Poštujem. Ja sam dobar dečak/devojčica. I imaću najbolji petak ikada.“
Na kraju, deca ljube ruke, dodiruju čelo, gledaju svog druga i kažu:
„Drago mi je što si ovde.“
Zatim gest stavljaju u džep – da ga sačuvaju za kada stvari postanu teške.
Komentari koji su dirnuli sve
Korisnici Instagrama su bili oduševljeni:
- „Ovo čini više za čovečanstvo nego 90% preduzeća.“
- „Moje unutrašnje dete je trebalo da te čuje kako vičeš toj deci: 'Ja sam dobar dečak!' Neki od njih, kao ja tada, bi čuli suprotno kod kuće, ali ti praviš ogromnu razliku. Oni te čuju!“
Ovo je trenutak kada shvatamo da je za neke od ovih mališana ovo možda jedino mesto gde čuju da su sjajni, pametni, jaki i voljeni. Dva minuta ove rutine mogu da nadjačaju sve ostalo u životu deteta.
Nauka koja stoji iza ljubaznosti
Pozitivne afirmacije nisu samo „slatke reči“. Naučna istraživanja pokazuju da pozitivan samorazgovor preusmerava neuronske puteve, gradi otpornost i poboljšava emocionalnu regulaciju. Kada deca rano nauče da je u redu praviti greške, veća je verovatnoća da će preuzimati rizike, isprobavati nove stvari i brže se oporavljati od neuspeha.
Drugim rečima, nastavnici ne samo da čine decu srećnom – oni razvijaju njihov mozak.
Kako ovo raditi kod kuće
Najbolji deo ove rutine je njena jednostavnost. Ne treba vam diploma iz obrazovanja ili savršena Pinterest tabla. Sve što je potrebno je doslednost i posvećenost.
Pokušajte da prilagodite afirmaciju svojoj porodici – učinite je delom vašeg doručka, putovanja na posao ili večernje rutine. Detalji nisu toliko važni koliko ponavljanje. Deca treba da čuju da su vredna, sposobna i voljena, posebno kada je dan težak.
Pravi heroj: nastavnici
Ne zaboravimo: nastavnici poput gospođe Gelar ovo rade dok kupuju školski pribor, vode velike razrede i rešavaju najmanje tri krize pre ručka.
Kao što je jedan komentator rekao:
„Ovi ljudi zaslužuju najveću moguću platu. Oni su temelj naše zemlje.“
Oni ne uče samo čitanje i matematiku – oni uče decu da veruju u sebe i da budu ljudska bića koja poštuju i podržavaju jedni druge.
Bonus video: Šta dete treba da zna pre vrtića