Na snimku koji se brzinom svetlosti širi društvenim mrežama vidi se par ispred svoje svadbene torte. Svadba je u punom jeku, on napeto razgovara telefonom, pogled uperen negde u stranu. Ona stoji pored njega, naslonjena na sto, ruke ispružene, ćuti i gleda ga pogledom koji ne mora ništa da kaže. Ups, ovo baš ne izgleda dobro.

U opisu videa stoji:

„Slobodno idi na odmor, svadba ti je, ali zvaće samo da pitaju nešto.“

Ironija trenutka nije pogodila samo mladu i mladoženju, već oslikava čitavo naše društvo. Ko je ovde lud?

Komentari koji šokiraju

Dok bi očekivali malo empatije za mladu, jer verovatno nije lako gledati kako partner priča telefonom baš u trenutku svadbe, komentari su se ubrzo pretvorili u pravu lavinu kritika — i to najčešće usmerenu protiv nje.

Neki od komentara, koje je nemoguće ignorisati:

  • „Kako ga gleda, karakondžula.“
  • „Platiće joj sve kad dođe kući… i naravno, poređenje sa ‘pravim ženama’ koje, navodno, treba da se smeškaju dok ih neko ignoriše.“
  • Čak i oni koji su pokušali da opravdaju mladoženju, nisu izbegli stereotipe:
  • „Lik je zaposlen i verovatno na ozbiljnoj poziciji. Veća plata – veća odgovornost.“
