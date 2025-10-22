Mladenci krenuli da seku tortu, a onda se desio trenutak o kom bruji Srbija! Komentari samo pljušte, niko ne štedi mladu
Na snimku koji se brzinom svetlosti širi društvenim mrežama vidi se par ispred svoje svadbene torte. Svadba je u punom jeku, on napeto razgovara telefonom, pogled uperen negde u stranu. Ona stoji pored njega, naslonjena na sto, ruke ispružene, ćuti i gleda ga pogledom koji ne mora ništa da kaže. Ups, ovo baš ne izgleda dobro.
U opisu videa stoji:
„Slobodno idi na odmor, svadba ti je, ali zvaće samo da pitaju nešto.“
Ironija trenutka nije pogodila samo mladu i mladoženju, već oslikava čitavo naše društvo. Ko je ovde lud?
Komentari koji šokiraju
Dok bi očekivali malo empatije za mladu, jer verovatno nije lako gledati kako partner priča telefonom baš u trenutku svadbe, komentari su se ubrzo pretvorili u pravu lavinu kritika — i to najčešće usmerenu protiv nje.
Neki od komentara, koje je nemoguće ignorisati:
- „Kako ga gleda, karakondžula.“
- „Platiće joj sve kad dođe kući… i naravno, poređenje sa ‘pravim ženama’ koje, navodno, treba da se smeškaju dok ih neko ignoriše.“
- Čak i oni koji su pokušali da opravdaju mladoženju, nisu izbegli stereotipe:
- „Lik je zaposlen i verovatno na ozbiljnoj poziciji. Veća plata – veća odgovornost.“
