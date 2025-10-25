Slušaj vest

Malo ko zna da se silika gel kesice zapravo mogu upotrebiti na više pametnih načina – i da su, uz to, bezopasne po zdravlje.

Silikagel se sastoji od malih kuglica silicijum-dioksida koje odlično upijaju vlagu, pod uslovom da se povremeno suše. Ipak, treba ih čuvati van domašaja dece, jer je najbolje izbeći situacije u kojima mali prstići mogu da stave kesice u usta.

Spasite mobilni telefon

Kada mobilni telefon padne u vode vrlo verovatno je da će se pokvariti, a stavljanje mokrog telefona u posudu sa pirinčem je staromodan trik. Međutim kesice sa silika gelom su mnogo efikasnije.

Male kuglice su specijalizovane za uklanjanje vlage, pa su šanse da spasite aparat veće - ako je okružen silika gelom umesto pirinčem.

Zaštitite stare fotografije

Nekoliko kesica sa silika gelom u kutiji sa starim fotografijama može učiniti čuda.

Vlaga koja često uzrokuje da se fotografije lepe ili blede, upija se, i tako uspomene ostaju netaknute.

Stare letnje fotografije i dalje mogu da impresioniraju unuke i za 20 godina.

Rešite se zamagljenosti sa vetrobrana

Jutarnje vožnje često donose zamagljenost koja se teško uklanja. Nekoliko silika gel kesica postavljenih na vetrobran može pomoći u uklanjanju vlage i povećanju vidljivosti.

Ovo je posebno korisno ako sistem za odmagljivanje u automobilu nije sasvim efikasan.

Održite britvice oštrim

Vlažna polica u kupatilu nije idealno mesto za britvice. Metal može da zarđa, a rezultat je neuredno brijanje.

Čuvanje britvica zajedno sa silika gel kesicama može značajno produžiti njihov vek.

Sačuvajte srebrni nakit i pribor

Srebro može oksidirati i promeniti boju kada je izloženo vlažnom vazduhu.

Silika gel kesice pomažu da vlaga ostane pod kontrolom, pa i porodični nakit i pribor za jelo duže zadrže sjaj.

Osvežite sportsku torbu

Sportska torba često je puna znojavih stvari i mokrih peškira. Silika gel upija vlagu i sprečava pojavu buđi i neprijatnog mirisa.

Nekoliko kesica u torbi može napraviti veliku razliku za celu garderobu.

