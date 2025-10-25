Nemojte ih više bacati: Kesice koje dobijate uz obuću imaju sjajnu primenu u domaćinstvu
Malo ko zna da se silika gel kesice zapravo mogu upotrebiti na više pametnih načina – i da su, uz to, bezopasne po zdravlje.
Silikagel se sastoji od malih kuglica silicijum-dioksida koje odlično upijaju vlagu, pod uslovom da se povremeno suše. Ipak, treba ih čuvati van domašaja dece, jer je najbolje izbeći situacije u kojima mali prstići mogu da stave kesice u usta.
Spasite mobilni telefon
Kada mobilni telefon padne u vode vrlo verovatno je da će se pokvariti, a stavljanje mokrog telefona u posudu sa pirinčem je staromodan trik. Međutim kesice sa silika gelom su mnogo efikasnije.
Male kuglice su specijalizovane za uklanjanje vlage, pa su šanse da spasite aparat veće - ako je okružen silika gelom umesto pirinčem.
Zaštitite stare fotografije
Nekoliko kesica sa silika gelom u kutiji sa starim fotografijama može učiniti čuda.
Vlaga koja često uzrokuje da se fotografije lepe ili blede, upija se, i tako uspomene ostaju netaknute.
Stare letnje fotografije i dalje mogu da impresioniraju unuke i za 20 godina.
Rešite se zamagljenosti sa vetrobrana
Jutarnje vožnje često donose zamagljenost koja se teško uklanja. Nekoliko silika gel kesica postavljenih na vetrobran može pomoći u uklanjanju vlage i povećanju vidljivosti.
Ovo je posebno korisno ako sistem za odmagljivanje u automobilu nije sasvim efikasan.
Održite britvice oštrim
Vlažna polica u kupatilu nije idealno mesto za britvice. Metal može da zarđa, a rezultat je neuredno brijanje.
Čuvanje britvica zajedno sa silika gel kesicama može značajno produžiti njihov vek.
Sačuvajte srebrni nakit i pribor
Srebro može oksidirati i promeniti boju kada je izloženo vlažnom vazduhu.
Silika gel kesice pomažu da vlaga ostane pod kontrolom, pa i porodični nakit i pribor za jelo duže zadrže sjaj.
Osvežite sportsku torbu
Sportska torba često je puna znojavih stvari i mokrih peškira. Silika gel upija vlagu i sprečava pojavu buđi i neprijatnog mirisa.
Nekoliko kesica u torbi može napraviti veliku razliku za celu garderobu.
(Kurir.rs/Blic)
VIDEO: Trik za zaglađivanje kose na visokim temperaturama: