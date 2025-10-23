Slušaj vest

Aluminijumska folija neizostavna je u svakoj kuhinji zbog svoje višestruke upotrebe. Koristi se za umotavanje hrane, za ravnomerno pečenje u rerni, zatim da bi se sprečilo da se hrana zalepi za pleh, čime se olakšava kasnije čišćenje posuđa i tako dalje.

Međutim, to što je upotreba aluminijumske folije rasprostranjena ne znači da svi znaju pravilno da je koriste, jer mnogi ljudi uopšte ne razlikuju dve strane: mat i sjajnu. Jedna, navodno, treba da bude u kontaktu sa hranom, a druga ne. Ili se bar tako misle. Ali da li je to zaista tačno?

Koju stranu aluminijumske folije treba koristiti za umotavanje hrane

Aluminijumska folija ima dve strane koje se jasno razlikuju, ali većina ljudi ih koristi nasumično. Mnogi misle da sjajna strana treba da se koristi za umotavanje, ali zapravo ne postoji značajna razlika u njenoj efikasnosti kada je reč o očuvanju hrane, jer obe strane imaju istu funkciju izolacije i zaštite.

Proces proizvodnje folije Foto: Shutterstock

Razlika između mat i sjajne strane potiče iz procesa proizvodnje, tokom kojeg se folija presuje u dva sloja kako se ne bi pocepala. Jedna strana postaje sjajnija zbog dodira sa valjcima mašine, dok druga ostaje mat. Dakle, efikasnost aluminijumske folije je ista bez obzira na to koju stranu koristite.

Da zaključimo – obe strane aluminijumske folije jednako su efikasne za čuvanje hrane. Međutim, ako se hrana kuva ili peče, neki stručnjaci preporučuju da se sjajna strana okrene ka unutra, kako bi bolje reflektovala toplotu.

(Kurir.rs/Žena)

