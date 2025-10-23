Slušaj vest

Pripreme za slavune počinju spremanjem hrane, već duhovnim pristupom i poštovanjem crkvenog kanona. Slava, kao najvažniji porodični praznik, predstavlja srž identiteta i tradicije Srba.

Ova proslava se odvija u krugu porodice, uz prisustvo najbližih prijatelja i rodbine, čime se dodatno naglašava značaj zajedništva.

Kako se slava pravilno priprema

Pripreme za slavu ne počinju kuvanjem, već duhovnim pristupom i poštovanjem crkvenog poretka. Osnova su: slavska sveća, slavski kolač, koljivo (žito) i ono što prethodi svemu - osvećenje slavske vodice.

Ovaj čin obavlja sveštenik nekoliko dana pre slave u domu domaćina. Domaćin (svečar) se prethodno javlja svešteniku svoje parohije, najavljuje da slavi i poziva ga da osveti vodicu u njegovom domu.

kadionica.jpg
Kadionica Foto: Profimedia

Šta se priprema za osvećenje vodice

Kako je objašnjeno na sajtu Eparhije šumadijske, za osvećenje vodice domaćica pripremi sledeće:

- jednu posudu (činiju) sa vodom
- buket bosiljka
- manju sveću
- kadionicu sa žarom ili briketom
- tamjan
- spisak ukućana

Sve se to postavi na sto u sobi gde je slavska ikona. Poželjno je da na obredu osvećenja vodice budu svi ukućani sa domaćinom.

Zato sveštenik zakazuje svećenje vodice - to jest, najavljuje domaćinu u koje vreme tačno dolazi, kako bi svi bili na okupu i molitvi. Sa osvećenom vodom može se umesiti slavski kolač, skuvati slavsko žito, i svi ukućani popiju osvećenu vodu. Vodoosvećenje pred slavu je obavezno.

Gde se vrši osvećenje i kako se ponašati

Najpoželjnije je da se osvećenje vrši u prostoriji gde se nalazi slavska ikona, koja po pravilu treba biti postavljena na istočnom zidu prostorije, jer se pravoslavni hrišćani od najstarijih vremena mole licem ka istoku - simbolično okrenuti Hristu.

Ako to nije moguće, ikona treba biti na najlepšem i najdostojnijem mestu u kući, bez obzira na strane sveta.

2.jpg
OSveštavanje Foto: Nemanja Nikolić

Važno je i da:

- žeravica bude spremna kad sveštenik dođe (ako nema vatre, komadići luča mogu poslužiti)
- kadionica se koristi ako postoji; ako ne, može poslužiti i mala zemljana posuda
- kada sveštenik dolazi da okadi kuću i pokropi vodom, ukućanin ide ispred i otvara vrata prostorija koje treba osveštati. Zatvorena vrata se tumače kao znak da u tu sobu ne treba ulaziti.

Prilikom dolaska sveštenika, dom mora biti čist, ukućani uredni i pristojno obučeni. Svi prisutni, uključujući i decu, treba da prisustvuju molitvi u tišini i sabranosti. Ovaj čin nije formalnost, već molitva Crkve u domu, svojevrsna liturgija u malom, u kojoj se priziva Božiji blagoslov na dom, ukućane i sam praznik.

