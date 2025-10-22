Slušaj vest

Najpoznatiji muzej na svetu Luvr našao se na meti lopova. Usred bela dana. Ne, nije film... Savršeno osmišljena operacija trajala je svega sedam minuta, dovoljno da iz Luvra nestane nakit neprocenjive vrednosti. Srećom, jedan od najskupljih komada nisu uspeli da odnesu, pošto im je tokom bekstva ispao iz torbe. U pitanju je kruna sa više od hiljadu dijamanata, koju je nekada nosila Evgenija od Francuske, supruga cara Napoleona III.

Bar nisu ukrali Mona Lizu, šale se Francuzi na račun filmske pljačke koja se odigrala 19. oktobra u jutarnjim satima u Luvru. Već je jednom "išetala" iz čuvenog muzeja, 1911. godine, kada je za krađu, između ostalih, bio osumnjičen i Pablo Pikaso. Ovog puta lopovima je bila interesantnija galerija "Apolon", sa veličanstvenom zbirkom kraljevskog nakita i predmeta od dragog kamenja. U toj prostoriji čuva se i kruna koju je nosila carica Evgenija od Francuske.

Kruna carice Evgenije od Francuske Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

U dvorani smeštenoj na prvom spratu krila "Mala galerija" koje gleda na Senu nalaze se i dijamant "Regent" od 140 karata, jedan od najpoznatijih na svetu, pronađen u Indiji 1680. godine, potom "Neptunov brod" iz kolekcije Luja XIV, remek-delo pariskog zanatstva i obrade plemenitih metala, spinel "Cote de Bretagne", koji je nekada pripadao Ani od Bretanje, dijamanti "Hortenzija" i "Sansi"...

Kruna poslednje francuske carice

Kruna carice Evgenije bila je zaplenjena tokom krađe, ali – samo nakratko. Pronađena je istog dana u jednoj ulici blizu muzeja. Verovatno su je lopovi usput izgubili. Na sreću. Sa 1.354 najfinija dijamanta, 56 smaragda i orlovima od suvog zlata, pretpostavlja se da vredi nekoliko desetina miliona evra. Čitavo bogatstvo.

kraljica Evgenija od Francuske Foto: GERARD BLOT / AFP / Profimedia

Dona Marija Evgenija Ignasija Augustina de Palafoks-Portokarero de Guzman i Kirkpatrik, poznata i kao Eženi de Montižo, odnosno Evgenija od Francuske, bila je poslednja francuska carica. Iako ni ona ni njen suprug, Luj-Napoleon III Bonaparta, nikad nisu zvanično krunisani, na tronu Francuske bili su od 1853. do kraha Drugog Carstva, 1870. godine.

Rođena je u Granadi kao kći plemića koji se borio za Napoleona tokom Španskog rata za nezavisnost. Školovala se u Parizu, a za nećaka i legalnog naslednika slavnog francuskog vojskovođe udala se 1853. Gradska ceremonija održana je u palati Tiljerije, dok je crkveno venčanje obavljeno u katedrali Notr Dam.

Car Napoleon III Bonaparta i carica Evgenija od Francuske Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Evgenija je imala veliki uticaj na spoljašnju politiku svog supruga. U bar tri navrata vladala je kao regent tokom njegovog odsustva i bila je mnogo više od političke figure. Kao pobožna katolkinja, pružala je snažnu podršku papinoj svetovnoj vlasti. Posebno osetljiva zbog svog porekla, podržala je francusko protivljenje pruskom kandidatu za upražnjeni španski presto, što je bio jedan od uzroka za pokretanje Francusko-pruskog rata.

Modna ikona svog vremena

Ali, Francuska je taj rat izgubila. U okupiranom Versaju pruski kralj je proglašen nemačkim carem, čime je stvoren Drugi Rajh, odnosno Nemačko Carstvo. Francusko Drugo Carstvo doživelo je slom. Proglašena je Treća Republika, i tim aktom okončan je poslednji period u istoriji kada je ova država bila monarhija. Posle poraza, carica Evgenija je sa suprugom i sinom Eženom otišla u egzil u Englesku. Umrla je 1920. u Madridu.

carica Evgenija od Francuske Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Tokom Treće Republike stradala je i kraljevska riznica. Većina skupocenih dragulja je prodata. Međutim, kruna je vraćena bivšoj carici, koja ju je zaveštala princezi Mariji-Klotildi Bonaparti. Skupoceni komad završio je na aukciji 1988. godine, a potom u kolekciji Roberta Pola, koji ju je kasnije poklonio Luvru.

Evgenija od Francuske, veliki esteta i žena od ukusa, bila je svojevrsna modna ikona vremena u kojem je živela. Volela je da ide na balove, u pozorišta i operu, posebno se spremajući za svaku priliku. U jednom trenutku imala je čak 12 dvorskih dama. Opsednuta Marijom Antoanetom, često je kopirala njen stil, a dizajnu haljina koje je nosila često je "završni udarac" zadavao njen omiljeni slikar Franc Ksaver Vinterhalter.

carica Evgenija od Francuske Foto: Sunny Celeste / Alamy / Profimedia

Kada se 1853. godine zvanično uselila u palatu Tiljerije i postala članica carske porodice, imenovala je, između ostalih, i ličnog proizvođača kovčega. Bio je to Luj Viton. Dobro poznato ime i prezime, danas sinonim za luksuz. Ali, u ono doba, od luksuza je postojalo tek slovo L.

Rađanje modne imperije

Rođen je 1821. u Anšaju, na istoku Francuske. Njegova majka bavila se izradom šešira, dok je otac bio stolar. Kako sa roditeljima nije uspevao da pronađe zajednički jezik, u 13. godini napustio je porodični dom i krenuo put Pariza. U prestonicu je stigao u jeku industrijske revolucije i zaposlio se kod Marešala, izrađivača kovčega. Bio je toliko talentovan, da je vrlo brzo dospeo na dobar glas, posebno među višom klasom.

Kruna carice Evgenije od Francuske Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Nakon ponovnog uspostavljanja imperije pod Napoleonom III, Luj Viton je angažovan kao proizvođač i paker kofera za njegovu suprugu. "Najlepšu odeću pakovao je na izuzetan način", ocenila je Evgenija od Francuske, prezadovoljna njegovim radom.

Ovaj angažman omogućio je Vitonu pristup elitnoj klijenteli, a podrška carice bila je od ključnog značaja. Široko mu je otvorila vrata aristokratskog društva i pomogla mu da izgradi ne samo reputaciju, već i kuću Louis Vuitton, sinonim za prestiž i luksuzni životni stil.

I Tijeri Ermes imao je sreće da ga angažuju upravo Evgenija i Napoleon III. Kako su oboje bili pasionirani ljubitelji jahanja, Ermes, u čijoj su radionici pravljena sedla i druga prateća oprema za konje i putovanja, takođe je igrao značajnu ulogu u njihovom životu. I oni u njegovom, jer – gde ćete boljih preporuka od carskih? Da mu nisu poklonili toliko poverenje, možda danas kompanija Hermes ne bi ni postojala.

