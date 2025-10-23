Slušaj vest

Retrogradni Neptun koji se vraća u znak Riba donosi period dubokog preispitivanja snova, iluzija i uverenja. Pošto je Neptun u Ribama "kod kuće" (u sedištu), njegova energija je izuzetno jaka i deluje na podsvesnom nivou, kroz intuiciju, snove, znakove i emocije koje teško možemo racionalno da objasnimo.

Suočavanje sa stvarnošću

Kada se kreće unazad, Neptun nas poziva da se suočimo sa stvarnošću i skinemo ružičaste naočare. Sve ono što smo idealizovali,bilo da je reč o osobi, vezi, poslu ili životnom cilju – sada se otkriva u pravom svetlu. Možemo osećati zbunjenost, nostalgiju ili povratak nekih situacija iz prošlosti koje nismo do kraja razumeli.

Ribe Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ovo je vreme kada univerzum traži da naučimo lekciju o veri, poverenju i granicama. Retrogradni Neptun u Ribama nas podseća da duhovnost nije bekstvo od stvarnosti, već put ka njenom dubljem razumevanju.

Otkrivanje istine i loše za donošenje odluka

Najjače će ga osetiti Ribe, Device, Blizanci i Strelčevi, kroz snove, intuiciju i emotivnu osetljivost. Međutim, svi znakovi mogu doživeti trenutke spoznaje, otkrivanja istine i buđenje iz dugog sna.

Ovo je idealan period za kreativni rad i duhovni rast, ali ne i za donošenje velikih odluka, jer granica između istine i iluzije može da bude vrlo tanka. Retrogradni Neptun će trajati do 11. decembra.

(Kurir.rs/Informer)

